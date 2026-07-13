Mezclar cebolla con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al agregar una mínima pizca de bicarbonato de sodio mientras se saltea el vegetal, notarás que el proceso se acelera notablemente. Esto se debe a una reacción química muy simple: el bicarbonato rompe la acidez natural de la cebolla, elevando su pH. Como resultado, la caramelización ocurre en la mitad del tiempo, y las fibras del ingrediente se ablandan de inmediato.

Esta mezcla puede ser efectiva para eliminar a las cucarachas de casa.

Los especialistas advierten que hay que usar una cantidad milimétrica. Si te pasás de la raya, la preparación puede quedar con una textura pastosa o un desagradable sabor químico.

Adiós a las plagas: un insecticida casero e infalible

Fuera del ámbito culinario, la combinación de estos elementos funciona como un aliado espectacular para cuidar el bolsillo y mantener los ambientes limpios. Muchas personas recomiendan utilizarla para despedirse de un dolor de cabeza muy común en las casas: las invasiones de cucarachas.

Al integrar cebolla picada con un poco de azúcar y bicarbonato de sodio, se genera un cebo letal y completamente ecológico. Los principales beneficios de aplicar esta técnica son los siguientes:

Atracción inmediata: el potente olor dulzón de la cebolla actúa como un señuelo perfecto para atraer a los insectos rápidamente.

el potente olor dulzón de la cebolla actúa como un señuelo perfecto para atraer a los insectos rápidamente. Efecto fulminante: cuando la plaga ingiere la mezcla, el compuesto alcalino reacciona de forma directa con sus ácidos gástricos, eliminándola en cuestión de segundos.

cuando la plaga ingiere la mezcla, el compuesto alcalino reacciona de forma directa con sus ácidos gástricos, eliminándola en cuestión de segundos. Ahorro para el bolsillo: evita tener que gastar dinero extra en insecticidas o aerosoles comerciales caros que suelen estar repletos de químicos tóxicos.

Para realizar esta técnica en tu casa no necesitás herramientas complejas ni gastar de más. Solo basta con colocar la preparación en pequeños recipientes plásticos o tapitas de gaseosa, y distribuirlos estratégicamente en esos rincones oscuros, grietas o detrás de los electrodomésticos donde suelen esconderse.

Eso sí, cabe recordar que se debe mantener siempre fuera del alcance de perros y gatos, dado que el consumo de cebolla cruda resulta perjudicial para la salud de las mascotas.