Nieve, esquí y aventura: así se vive la temporada de invierno en los principales centros de Mendoza

La propuesta está enfocada principalmente en dos actividades: el estadio de trineos y la pista escuela para quienes quieren iniciarse en el esquí o el snowboard. Ambas están disponibles para los visitantes.

Los dos sectores cuentan con la Magic Carpet, una cinta transportadora que permite ascender cómodamente desde la base hasta la parte superior del cerro, evitando el esfuerzo de caminar sobre la nieve.

Llegaron las primeras nevadas del invierno y hay mejores pronósticos para la semana que comienza. Foto: Los Puquios.

El ingreso al complejo cuesta $70.000, precio vigente hasta el 2 de agosto, incluyendo fines de semana largos y feriados.

Las clases grupales de esquí o snowboard rondan los $140.000, mientras que las particulares parten de $95.000 para un alumno y llegan hasta $190.000 para grupos de tres personas.

Penitentes apuesta por el turismo familiar en vacaciones de invierno

En Penitentes, la actividad comenzó incluso antes del invierno. El complejo abre los siete días de la semana desde abril y este año uno de los grandes atractivos es la recuperación de la histórica telesilla para paseos panorámicos.

Su gerente, Gustavo Campini, explicó que la rehabilitación demandó una importante inversión técnica.

Además del tradicional paseo en altura, el centro incorporó este invierno un circuito de vehículos UTV (Utility Task Vehicle o vehículo utilitario de tareas) pensado para disfrutar en familia.

Penitentes, muchas opciones para disfrutar de la nieve y divertirse en familia. Foto: Penitentes.

El recorrido tiene cuatro vueltas y cuesta $30.000 por vehículo, con capacidad para cuatro personas. Puede ser conducido por jóvenes desde los 12 años, siempre acompañados por un adulto.

Mientras tanto, el complejo espera más nevadas para habilitar toda su infraestructura invernal.

Los dos pisanieves ya están operativos y se ampliaron el sector de trineos, los baños y un nuevo domo destinado al resguardo de las familias.

Llegó la nieve a los complejos de esquí con opciones para todos los gustos. Foto: Penitentes.

Las Leñas: brasileños y turismo de todo el país

En el Valle de Las Leñas ya se observa un importante movimiento turístico, incluso entre quienes todavía no llegan exclusivamente para esquiar.

Fernando Passano, gerente de Actividades del complejo, destacó que cada vez más visitantes eligen conocer la montaña durante el día.

"Vienen muchas personas simplemente a conocer el lugar", explicó, con relación a una tendencia creciente.

Las Leñas y un fin de semana largo en la alta montaña para disfrutar a pleno. Foto: Las Leñas.

Actualmente se encuentra habilitada la telesilla para peatones, con un valor de $20.000 para mayores, mientras que el Parque Aventura de trineos también cuesta $20.000 para adultos y $10.000 para menores.

Existe además un combo familiar que incluye el ascenso en telesilla. Este fin de semana se habilitaron los sectores Eros I, Venus, el Parque Infantil y el Parque Aventura.

En Las Leñas acondicionan sus pistas con los cañones de nieve artificial. Turistas de todo el país y muchos brasileños disfrutan de su propuesta en estas vacaciones de invierno. Foto: Las Leñas.

Passano recordó además que el acceso al valle continúa bajo estrictos controles.

"La portación de cadenas es obligatoria y la gente debe saber que habrá controles policiales durante el ingreso", señaló.

El responsable del complejo también destacó un cambio en el perfil de los turistas. Cada vez llegan más visitantes de Santa Fe, Córdoba y San Juan, además de un creciente número de brasileños que viajan para disfrutar del paisaje, aun cuando no toda la montaña está completamente habilitada para el esquí.

El Azufre: una experiencia exclusiva

El Azufre decidió reprogramar la llegada de sus huéspedes para la semana que viene, con el objetivo de que encuentren mejores condiciones tras las nevadas que se pronostican para los próximos días.

"Queremos que quienes nos visiten encuentren la montaña en su mejor momento y puedan aprovechar al máximo las condiciones que dejarán las fuertes nevadas", señaló el CEO de El Azufre, Guillermo Rivaben.

Ubicado también en Malargüe, El Azufre ofrece una de las propuestas de esquí más exclusivas de Sudamérica.

Las nevadas de este fin de semana largo dejaron unas postales de paisajes imponentes en El Azufre. Foto: El Azufre

El acceso se realiza únicamente en helicóptero desde Los Molles. Tras un vuelo de entre 15 y 18 minutos, los visitantes llegan a un lodge remoto de siete habitaciones dobles.

El complejo ofrece experiencias adaptadas al nivel técnico de cada esquiador.

Los más avanzados practican heliski, donde el helicóptero los traslada a distintas cumbres para realizar descensos sobre nieve completamente virgen, sin repetir una misma bajada durante toda la jornada.

Para quienes prefieren una modalidad menos extrema, existe una propuesta prácticamente única en el mundo: dos pisanieves especialmente acondicionados, con cabinas para doce pasajeros y conexión satelital Starlink, ascienden hasta sectores altos de la montaña donde los esquiadores pueden descender por pistas recién pisadas.

El Azufre apunta al segmento premium internacional, con reservas que suelen realizarse con varios meses de anticipación.

Una temporada que recién empieza

La nevada registrada durante el fin de semana largo y el pronóstico de nuevas tormentas generan expectativas en toda la cordillera mendocina. Los complejos coinciden en que, si las precipitaciones continúan como está previsto, los próximos días permitirán habilitar una mayor cantidad de pistas y consolidar una temporada que ya muestra un importante movimiento turístico.

Desde los parques de nieve pensados para familias hasta las experiencias más exclusivas del esquí de alta montaña, Mendoza vuelve a posicionarse como uno de los principales destinos invernales de Argentina.