El Paso Cristo Redentor vuelve a funcionar con normalidad tras las nevadas en la alta montaña

El Paso Cristo Redentor cerró el jueves en la noche debido al pronóstico de nevadas que se extendía hasta este sábado. Foto: Gentileza

De todas formas, el viernes se podía llegar solo hasta Puente del Inca con portación obligatorio de cadenas desde Uspallata.

Reapertura del Paso Cristo Redentor

Luego de este episodio breve de nevadas en la alta montaña, los coordinadores chilenos y argentinos adelantaron la reunión prevista para las 11.30 debido a que las buenas condiciones del tiempo y el estado de las rutas dejaban ver que estaban las condiciones dadas para el tránsito.

De esta manera definieron que el Paso Cristo Redentor estará operativo de 11 a 21 de este sábado, con cierre de barreras en Uspallata a las 19, y en Guardia Vieja, Chile, a las 18.

Por otro lado, los pronósticos indican que se acerca un posible temporal de nieve desde el miércoles y que se podría extender hasta el lunes 20 de julio, con nevadas más copiosas e importantes para la cordillera, lo que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.