Las nevadas en alta montaña se cumplieron tal como estaba pronosticado y el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado hasta media mañana de este sábado. Los coordinadores evaluaron las condiciones y definieron la reapertura del túnel internacional A mitad de semana se espera un temporal de nieve.
El Paso Cristo Redentor vuelve a funcionar con normalidad tras las nevadas en la alta montaña
El pronóstico se cumplió y hasta la madrugada de este sábado nevó en ambos lados del Paso Cristo Redentor. Los coordinadores definieron la reapertura
El paso a Chile fue cerrado el jueves en la noche y se había anunciado su cierre durante todo el viernes debido a los pronósticos de nevadas en ambos lados de la cordillera.
Si bien quedó todo cubierto de blanco, la acumulación no fue mucha por lo menos del lado argentino, lo que facilitó las tareas de limpieza de calzada por parte de Vialidad Nacional.
De todas formas, el viernes se podía llegar solo hasta Puente del Inca con portación obligatorio de cadenas desde Uspallata.
Reapertura del Paso Cristo Redentor
Luego de este episodio breve de nevadas en la alta montaña, los coordinadores chilenos y argentinos adelantaron la reunión prevista para las 11.30 debido a que las buenas condiciones del tiempo y el estado de las rutas dejaban ver que estaban las condiciones dadas para el tránsito.
De esta manera definieron que el Paso Cristo Redentor estará operativo de 11 a 21 de este sábado, con cierre de barreras en Uspallata a las 19, y en Guardia Vieja, Chile, a las 18.
Por otro lado, los pronósticos indican que se acerca un posible temporal de nieve desde el miércoles y que se podría extender hasta el lunes 20 de julio, con nevadas más copiosas e importantes para la cordillera, lo que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.