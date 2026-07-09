A raíz de las nevadas anticiparon para este jueves el cierre del Paso Cristo Redentor

La inhabilitación del Paso Cristo Redentor rige a partir de las 20 de este jueves del lado argentino.

Pronóstico del nevadas en la alta montaña

El viernes continuará el tiempo parcialmente nublado, aunque con un descenso de la temperatura. Se prevén vientos leves del sur en el llano y persistirán las nevadas en la cordillera que arrancaron este jueves de manera débil pero que terminarán complicando la transitabilidad en la ruta 7 y la 60.

Desde la oficina de prensa del corredor bioceánico precisaron que la nieve persistirá al menos hasta el sábado y que luego vienen tres días de cielo despejado.

A partir del próximo miércoles se espera un temporal importante que podría extenderse hasta el 20 de julio para beneficio del sector turístico, especialmente los centros de esquí de Mendoza.