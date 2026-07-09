A raíz de las nevadas anticiparon para este jueves el cierre del Paso Cristo Redentor

El pronóstico del tiempo en la alta montaña indica la posibilidad de nevadas en ambos lados de la frontera, por lo que los coordinadores del Paso Cristo Redentor adelantaron el cierre del túnel internacional a este jueves a las 20. Aunque los conductores tendrán que tener en cuenta que dos horas antes se interrumpirá el tránsito en Uspallata.
La medida se tomó hasta nuevo aviso, por lo que habrá que estar atentos a los canales oficiales donde se informará la reapertura del cruce fronterizo.
La decisión se dio a conocer a través de un comunicado luego de una reunión que mantuvieron los coordinadores para verificar las condiciones del tiempo en ambos lados de la frontera. En el sector chileno, sólo se podrán circular hasta las 17 hasta la localidad de Guardia Vieja.
Pronóstico del nevadas en la alta montaña
El viernes continuará el tiempo parcialmente nublado, aunque con un descenso de la temperatura. Se prevén vientos leves del sur en el llano y persistirán las nevadas en la cordillera que arrancaron este jueves de manera débil pero que terminarán complicando la transitabilidad en la ruta 7 y la 60.
Desde la oficina de prensa del corredor bioceánico precisaron que la nieve persistirá al menos hasta el sábado y que luego vienen tres días de cielo despejado.
A partir del próximo miércoles se espera un temporal importante que podría extenderse hasta el 20 de julio para beneficio del sector turístico, especialmente los centros de esquí de Mendoza.