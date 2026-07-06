¿Qué centros de esquí ya abrieron y cuáles lo harán en los próximos días?

El 19 de junio también quedó marcado por la esperada reapertura de Cerro Martial, en Ushuaia. Después de 15 años, el centro volvió a recibir visitantes con una nueva aerosilla cuádruple, escuela de esquí y snowboard, propuestas para peatones y una renovada infraestructura.

Cerro Perito Moreno y su apertura en El Bolsón

La temporada continuó sumando destinos el 23 de junio, cuando Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, abrió sus puertas gracias a las últimas nevadas y al trabajo de producción de nieve técnica. Actualmente ofrece actividades para peatones y el sector para principiantes, mientras continúa habilitando nuevas pistas.

El 1° de julio fue el turno de Batea Mahuida, en Villa Pehuenia, que comenzó una nueva temporada con sus tradicionales propuestas para toda la familia y la incorporación de un nuevo pase de mediodía.

El 1° de julio también abrió Lago Hermoso Ski, ubicado sobre la Ruta de los Siete Lagos, a unos 25 minutos de San Martín de los Andes. Para esta temporada el centro incorporó un nuevo teleski tipo poma que permite acceder al mirador del lago Hermoso, uno de los puntos panorámicos más destacados de la zona, ampliando así su dominio esquiable y la experiencia para los visitantes.

El 4 de julio el Cerro Castor, en Ushuaia, inauguró parcialmente la temporada. En una primera etapa estarán habilitados algunos medios de elevación, pistas seleccionadas, la pista de patinaje sobre hielo y parte de la oferta gastronómica, mientras continúan los trabajos para ampliar la superficie esquiable.

Ese mismo día también fue la apertura de Caviahue Ski Resort, aunque el inicio de las operaciones dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la nieve.

Por su parte, Chapelco ya confirmó que abrirá el 8 de julio. El centro de esquí de San Martín de los Andes iniciará una temporada muy esperada, marcada por importantes inversiones en infraestructura, entre ellas una nueva telecabina para diez personas, nuevos servicios y mejoras en distintos sectores del complejo.

Uno de los anuncios más esperados llegó desde Cerro Catedral, que confirmó que realizará una apertura parcial el próximo lunes 6 de julio. En una primera etapa quedará habilitado el sector de aprendizaje, mientras el centro continúa trabajando en la producción de nieve técnica y en el acondicionamiento del resto de la montaña para ampliar progresivamente la operación. Desde la empresa recordaron además que, por razones de seguridad, continúa prohibido ascender por medios propios mientras avanzan las tareas de preparación.

¿Cuándo abrirá La Hoya en Esquel?

Una situación similar atraviesa La Hoya, en Esquel, donde todavía no hay una fecha confirmada. Sin embargo, desde el destino esperan que las próximas nevadas permitan abrir durante los días cercanos al feriado del 9 de Julio.

En Mendoza, Las Leñas continúa produciendo nieve y preparando la montaña, aunque todavía no comunicó cuándo comenzará la temporada. Lo mismo ocurre con El Azufre, que prevé abrir durante los primeros días de julio, pero aún sin una fecha oficial.