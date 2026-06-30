Lanzan el primer Curso de Instructor de Club para esquí y snowboard

Entre los contenidos se incluyen pedagogía y didáctica, psicología del desarrollo y del deporte, anatomía funcional, aprendizaje motriz y seguridad en montaña. Además, la capacitación aborda temas como recreación y manejo de grupos, biomecánica aplicada a los deportes de nieve, primeros auxilios, meteorología y organización institucional de los clubes.

Durante la presentación, realizada en el Club Lácar de San Martín de los Andes, el presidente de AADIDESS, Martín Bacer, destacó que la iniciativa representa un hecho histórico para ambas instituciones.

“Era una necesidad que existía dentro de los clubes, especialmente cuando aparecen chicos de corta edad y no estaba claro cuál era el camino de formación para quienes los acompañan en la montaña”, señaló.

Además, explicó que el curso busca cubrir el espacio que existía entre la formación tradicional de instructores y las necesidades específicas de los clubes.

“Pusimos en funcionamiento una idea que veníamos analizando para crear un curso pensado únicamente para trabajar en clubes. Este será el primer año y seguramente habrá prueba y error, pero también quiero decir que es algo histórico para la Federación y para AADIDESS. Es el primer curso realizado en conjunto y el primero orientado directamente a ese espacio que hasta ahora no tenía una formación específica”, afirmó.

La capacitación estará destinada exclusivamente a postulantes presentados y avalados por clubes afiliados a FASA. Entre los requisitos figuran ser mayor de 18 años, acreditar un nivel técnico mínimo equivalente a Intermedios 4 del Sistema Argentino de Enseñanza y presentar la documentación correspondiente.