Qué dijo la DGE sobre la suspensión de clases por el frío polar y las temperaturas extremas en Mendoza

Frío en Mendoza: qué dijo la DGE sobre la posible suspensión de clases

Respecto a la suspensión de clases, la Dirección General de Escuelas (DGE) se expresó hace sobre la posibilidad de la interrupción del dictado por el crudo frío polar que se avecina.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadel García Zalazar, afirmó en Radio Nihuil: “Hasta el momento no hay ninguna previsión de suspensión. El protocolo indica que nosotros trabajamos con Defensa Civil y Contingencias Climáticas, y en función a esa información, se determina si se toma una medida en particular. Vamos a esperar la situación del Servicio Meteorológico Nacional y se comunicará a los medios si hay un cambio”.

En conclusión, se estima que la DGE informará, casi en sintonía con el ingreso del frente frío, si hay suspensión o no de las clases en Mendoza.

El pronóstico del tiempo con frío polar para Mendoza

El pronóstico del tiempo para Mendoza señala que este martes, la temperatura máxima rondará los 12 grados centígrados, a la espera del frente polar.

Entre jueves y viernes, cuando el termómetro confirma a rajatabla la llegada del crudo invierno, se espera que las temperaturas mínimas oscilen entre los 2 y 3 grados centígrados, mientras que las máximas rondarán, ambas jornadas, entre los 5 y 8 grados.

Recién el sábado y domingo se espera que las temperaturas máximas comiencen a remontar, con registros superiores a los 10 grados.