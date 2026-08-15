Paso Internacional Cristo Redentor: Chile reclamó una alternativa de baja altura a 32 días del cierre

En este contexto, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) insistió en la necesidad de avanzar en una alternativa de infraestructura que permita garantizar la conectividad durante los períodos en que las condiciones climáticas impiden operar por la alta cordillera.

Ante la posible ventana de tiempo que posibilite reabrir el Paso Cristo Redentor, planifican cómo será el cruce de los camiones varados

La gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes, sostuvo que el actual episodio demuestra que Chile no puede continuar dependiendo exclusivamente de un paso ubicado a más de 3.000 metros de altura para sostener una conexión estratégica con Argentina.

“Como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso nos preguntamos: ¿hasta cuándo seguiremos dependiendo de un paso ubicado a más de 3.000 metros de altura para sostener una de las principales conexiones terrestres entre Chile y Argentina?”, planteó.

Un problema que excede al transporte

Para el sector empresarial chileno, el impacto del cierre excede las dificultades que enfrentan los camioneros. La interrupción afecta la planificación de las operaciones de comercio exterior, incrementa los costos logísticos y obliga a buscar rutas alternativas para mantener determinados flujos de mercancías.

La magnitud del problema ya había quedado reflejada durante las primeras semanas del cierre. A mediados de julio, distintos relevamientos daban cuenta de más de 1.000 camiones detenidos en el corredor y de un incremento de los costos asociados al desvío de cargas hacia otros pasos fronterizos.

En Mendoza también se puso en marcha un operativo para ordenar y liberar progresivamente los vehículos de carga acumulados en distintos puntos de la provincia una vez que las condiciones permitieran restablecer el tránsito.

La utilización de pasos alternativos como Pino Hachado, Cardenal Samoré o Jama permite sostener determinados movimientos, pero supone mayores distancias y costos, por lo que no constituye una solución equivalente para el corredor Mendoza-Los Andes.

Ante el embudo que ocasionó el cierre del paso Cristo Redentor, se reflota la idea de un túnel de baja altura. Resurge el proyecto de Las Leñas?

El proyecto de un túnel de baja altura vuelve al centro de la discusión

La CRCP también volvió a poner sobre la mesa un proyecto anunciado en octubre de 2012 para conectar Los Andes con Mendoza mediante un túnel de baja altura.

La iniciativa contemplaba una inversión estimada en unos US$3.500 millones y un plazo de construcción de aproximadamente una década. Sin embargo, 14 años después del anuncio, el proyecto continúa sin transformarse en una infraestructura operativa.

“Han pasado 14 años desde ese anuncio y seguimos enfrentando el mismo problema estructural”, señaló Pastenes.

La Cámara considera que el cierre actual representa una nueva señal de alerta para avanzar en una infraestructura capaz de asegurar la continuidad del corredor durante los períodos de condiciones meteorológicas extremas.

Una reapertura clave para la cadena logística

La eventual reapertura del martes será seguida de cerca por transportistas, operadores logísticos, importadores y exportadores de ambos países.

El desafío inmediato será normalizar el flujo de carga acumulado durante 32 días de interrupción, en un proceso que requerirá coordinación entre los organismos fronterizos, las autoridades viales y los operadores del transporte internacional.

Pero para el sector empresarial chileno, el problema de fondo permanecerá una vez que vuelva a circular el primer camión.

Además de los que están en el ACI Uspallata, son casi 700 los camiones que esperan en San Martín para poder cruzar a Chile

“El problema ya no es solo cuánto tiempo permanecerá cerrado el Paso Los Libertadores. El problema es que Chile sigue sin contar con una alternativa que permita dar continuidad a este corredor estratégico cuando las condiciones climáticas impiden su funcionamiento”, advirtió Pastenes.

El prolongado cierre vuelve así a instalar una discusión que excede la coyuntura: la necesidad de contar con infraestructura de conexión binacional capaz de sostener el comercio exterior y la logística del Corredor Bioceánico Central aun cuando la alta montaña quede temporalmente fuera de operación.