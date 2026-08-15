Mujer desequilibrada discutió con su esposo y mató primero a su madre y después a sus dos hijas

La madre de la mujer corrió la misma suerte que sus nietas.

"No hubo engaños ni nada por el estilo, evidentemente era solo pornografía", señaló Mills a los periodistas sobre el hallazgo en el teléfono celular del marido. "Creo que todo derivó de ahí", agregó el oficial.

El policía asignado habló con la pareja para calmar la situación sin encontrar indicios de violencia o comportamiento criminal. Horas más tarde, los agentes recibieron otra llamada para revisar un supuesto dispositivo de rastreo en el vehículo familiar.

Los oficiales revisaron el automóvil sin hallar ningún aparato oculto. Dempsey abandonó la propiedad para pasar la noche en un hotel acompañada por su madre.

Una mujer al límite

La policía recibió un último aviso para escoltar a las víctimas de regreso a la vivienda, donde recogieron ropa mientras el padre estaba ausente del domicilio. Mills mencionó evidencias sobre un encuentro posterior entre la pareja en una biblioteca local.

Tras el fatídico ataque de la mujer, las autoridades detuvieron al hombre temporalmente para investigar su posible participación, pero lo descartaron como sospechoso tras una revisión exhaustiva.

La policía no podía creer la escena con la que se encontró tras ingresar a la vivienda.

El jefe policial señaló indicios de enfermedades mentales relacionadas con la atacante. La investigación de tres meses requirió suma paciencia junto con absoluta precisión analítica.

"Estuve en esa escena, resultó ser probablemente la peor escena que he visto en mis 34 años de servicio", expresó Mills entre lágrimas para calificar el hecho como absolutamente desgarrador. La única hija sobreviviente mantiene buena salud bajo el cuidado de sus familiares.