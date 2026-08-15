Mujer desequilibrada discutió con su esposo y mató primero a su madre y después a sus dos hijas

Hailey Dempsey asesinó a su madre y a dos de sus hijos en su casa de Plant City. La mujer de veintisiete años tomó la drástica decisión luego de discutir con su esposo por material pornográfico. La policía local confirmó la ocurrencia del ataque durante la madrugada del tres de mayo.
Dempsey disparó primero contra Valerie DeBoe. La atacante huyó a pie del lugar con sus tres niñas pequeñas, y minutos después mató a las menores de cuatro meses y de cuatro años. La agresora disparó contra la niña de dos años sin acertar el tiro, para finalmente quitarse la vida con la misma arma.
Llamados policiales
El jefe de policía de Plant City, Richard Mills, explicó los detalles del caso. Las autoridades acudieron a la residencia familiar tres veces durante los dos días previos a los crímenes por peleas verbales. Estas discusiones comenzaron cuando Valerie encontró material prohibido en el celular de su esposo.
"No hubo engaños ni nada por el estilo, evidentemente era solo pornografía", señaló Mills a los periodistas sobre el hallazgo en el teléfono celular del marido. "Creo que todo derivó de ahí", agregó el oficial.
El policía asignado habló con la pareja para calmar la situación sin encontrar indicios de violencia o comportamiento criminal. Horas más tarde, los agentes recibieron otra llamada para revisar un supuesto dispositivo de rastreo en el vehículo familiar.
Los oficiales revisaron el automóvil sin hallar ningún aparato oculto. Dempsey abandonó la propiedad para pasar la noche en un hotel acompañada por su madre.
Una mujer al límite
La policía recibió un último aviso para escoltar a las víctimas de regreso a la vivienda, donde recogieron ropa mientras el padre estaba ausente del domicilio. Mills mencionó evidencias sobre un encuentro posterior entre la pareja en una biblioteca local.
Tras el fatídico ataque de la mujer, las autoridades detuvieron al hombre temporalmente para investigar su posible participación, pero lo descartaron como sospechoso tras una revisión exhaustiva.
El jefe policial señaló indicios de enfermedades mentales relacionadas con la atacante. La investigación de tres meses requirió suma paciencia junto con absoluta precisión analítica.
"Estuve en esa escena, resultó ser probablemente la peor escena que he visto en mis 34 años de servicio", expresó Mills entre lágrimas para calificar el hecho como absolutamente desgarrador. La única hija sobreviviente mantiene buena salud bajo el cuidado de sus familiares.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: mujer de 27 años asesinó a su madre y dos hijos en Florida.
- Motivo aparente: la discusión se originó por material pornográfico hallado en el celular del esposo.
- Investigación policial: las autoridades descartaron la participación del padre tras revisar el caso.