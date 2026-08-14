Perro pitbull se ensañó con una prima de su dueña: la mordió dos días seguidos

Un perro de raza pitbull agredió a una vecina del barrio San Martín en Campo Gallo, provincia de Santiago del Estero. La mujer sufrió más de una mordedura durante dos jornadas consecutivas. La víctima formuló la denuncia policial correspondiente tras el segundo incidente.
Un pitbull suelto
Natalí Gallardo tiene 32 años. Ella reside a escasos metros de la casa de su prima, dueña del animal. La damnificada relató el primer episodio ocurrido el martes 11 de agosto. La mujer caminaba hacia un comercio barrial.
El perro apareció repentinamente en la vereda. "Se me abalanzó, intenté cubrirme la cara y me mordió las dos manos", explicó la denunciante. La afectada reclamó por la actitud de su familiar directo. "Es increíble, porque la dueña estaba parada y no le dijo nada", lamentó.
Nuevo incidente sin control policial
La mujer acudió a un centro de salud para recibir curaciones urgentes. Ella regresó a su domicilio horas después. El miércoles 12 salió para comprar remedios. El can sorprendió a la víctima nuevamente en la vía pública.
"Otra vez el pitbull se me apareció y mordió", detalló la mujer. El perro reanudó la agresión mientras unas personas lo alimentaban. La denunciante manifestó su desesperación ante el peligro constante. "No puede ser que tengan a un animal tan peligroso suelto", afirmó.
La damnificada formalizó la presentación en la Seccional 18. Ella exige una intervención judicial rápida para evitar futuras desgracias. "Me duele todo el cuerpo", señaló alarmada. Las familias del vecindario alertan sobre el riesgo latente mediante mensajes telefónicos.
En pocas palabras
- Pitbull atacó: una mujer fue mordida dos días seguidos por un perro en Campo Gallo.
- Denuncia policial: la víctima radicó la denuncia ante la policía local tras los ataques.
- Vecinos alertan: la comunidad expresa preocupación por la peligrosidad del animal suelto.