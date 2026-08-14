Perro pitbull se ensañó con una prima de su dueña: la mordió dos días seguidos

Las mordeduras fueron tratadas en un centro de salud.

Nuevo incidente sin control policial

La mujer acudió a un centro de salud para recibir curaciones urgentes. Ella regresó a su domicilio horas después. El miércoles 12 salió para comprar remedios. El can sorprendió a la víctima nuevamente en la vía pública.

"Otra vez el pitbull se me apareció y mordió", detalló la mujer. El perro reanudó la agresión mientras unas personas lo alimentaban. La denunciante manifestó su desesperación ante el peligro constante. "No puede ser que tengan a un animal tan peligroso suelto", afirmó.

La damnificada formalizó la presentación en la Seccional 18. Ella exige una intervención judicial rápida para evitar futuras desgracias. "Me duele todo el cuerpo", señaló alarmada. Las familias del vecindario alertan sobre el riesgo latente mediante mensajes telefónicos.