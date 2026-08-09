Un perro de raza pitbull atacó ferozmente a un niño de 3 años y le provocó la muerte. Lo atacó en el cuello y la cabeza provocándole heridas que le provocaron la muerte. El lamentable hecho sucedió en un barrio de la capital de Córdoba.
Un niño de 3 años murió al ser atacado por un perro pitbull
Un perro de raza pitbull atacó ferozmente a un niño de 3 años y le provocó la muerte. Lo atacó en el cuello y la cabeza
El triste y penoso episodio con desenlace fatal ocurrió en el barrio Villa La Lonja, al sur de la ciudad de Córdoba. La Policía provincial trabaja para determinar las circunstancias del ataque del animal.
Tras el feroz y brutal ataque del perro el niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield con graves lesiones en el rostro y el cuello, indicó la policía cordobesa según información consignada por eldoce.tv.
Pese a la atención médica que recibió en el centro de salud, el niño falleció poco después de ingresar de urgencia, lamentablemente.
Según La Voz, el padre del niño indicó que estaba junto a su hijo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María cuando, por circunstancias a establecer, el pequeño fue atacado por el perro, que pertenecería a unos vecinos.
Al parecer el perro se les habría escapado a sus dueños y cuando vio al niño lo atacó directamente en el cuello y la cara.
La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que tuvieron como desenlace la muerte del niño de tres años por el ataque del perro.
Fuente: clarin.com
En pocas palabras
- Perro pitbull: un niño de 3 años murió tras ser atacado en el cuello y la cabeza por un perro de esta raza.
- Origen del ataque: el hecho ocurrió en un barrio de Córdoba y se investigan las circunstancias en que el animal se escapó de sus dueños.
- Consecuencias: el menor fue trasladado de urgencia a una clínica, donde falleció a causa de las graves heridas.