Un niño de 3 años murió al ser atacado por un perro pitbull

Pese a la atención médica que recibió en el centro de salud, el niño falleció poco después de ingresar de urgencia, lamentablemente.

Según La Voz, el padre del niño indicó que estaba junto a su hijo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María cuando, por circunstancias a establecer, el pequeño fue atacado por el perro, que pertenecería a unos vecinos.

Al parecer el perro se les habría escapado a sus dueños y cuando vio al niño lo atacó directamente en el cuello y la cara.

La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que tuvieron como desenlace la muerte del niño de tres años por el ataque del perro.

Fuente: clarin.com