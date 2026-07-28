Pitbull mordió salvajemente a un bebé de un año y lo dejó en estado crítico

Un episodio sumamente lamentable ocurrió en La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, cuando un perro de raza pitbull agredió ferozmente a un bebé de tan solo doce meses. La pequeña víctima quedó internada en estado crítico, según relatan los medios de esa provincia.
Todo sucedió ayer cerca de las doce del mediodía en una vivienda ubicada en la Manzana 12 del popular barrio 25 de Mayo Ampliación. Las autoridades policiales acudieron de forma rápida al domicilio señalado para constatar los sucesos, luego de recibir un llamado de la tía de la víctima.
Estado crítico
Una vez en la escena, los uniformados dialogaron con la tía del bebé, una joven de 27 años llamada Yamila. La mujer relató con profunda desesperación el momento exacto en el que el animal arremetió contra su sobrino. Durante el violento ataque, el bebé sufrió lesiones severas que comprometieron su integridad física.
A causa de las mordeduras, los familiares trasladaron rápidamente al niño hacia las instalaciones del Cepsi. Los especialistas de guardia admitieron al paciente con un diagnóstico crítico.
Investigación tras el ataque
El doctor José Alberto Piña, fiscal de turno, tomó las riendas del caso. El magistrado instruyó a los médicos de la fuerza policial para realizar exámenes detallados sobre el damnificado. La medida busca constatar clínicamente el grado de afectación provocado por los colmillos del animal.
Para concluir con las medidas iniciales, el funcionario ordenó un relevamiento completo dentro del terreno donde sucedieron las agresiones. Desde la Justicia aguardan los partes médicos constantes sobre la recuperación del menor.