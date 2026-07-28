Pitbull mordió salvajemente a un bebé de un año y lo dejó en estado crítico

La víctima del ataque del pitbull es un bebé de 1 año.

A causa de las mordeduras, los familiares trasladaron rápidamente al niño hacia las instalaciones del Cepsi. Los especialistas de guardia admitieron al paciente con un diagnóstico crítico.

Investigación tras el ataque

El doctor José Alberto Piña, fiscal de turno, tomó las riendas del caso. El magistrado instruyó a los médicos de la fuerza policial para realizar exámenes detallados sobre el damnificado. La medida busca constatar clínicamente el grado de afectación provocado por los colmillos del animal.

Para concluir con las medidas iniciales, el funcionario ordenó un relevamiento completo dentro del terreno donde sucedieron las agresiones. Desde la Justicia aguardan los partes médicos constantes sobre la recuperación del menor.