Más de 100.000 kilos de basura: lo que escondía un solo canal en un departamento del Gran Mendoza

El operativo involucró al Departamento General de Irrigación, Inspección de Cauce Rama Jarillal Unificada y la Municipalidad de Godoy Cruz.

La importancia de esta limpieza: ¿por qué ahora?

La limpieza se realiza durante la corta anual de agua de la cuenca del río Mendoza: el período del año en que se interrumpe el suministro para poner a punto toda la red. Es el momento en que se realizan obras, reparaciones y limpieza profunda que no pueden hacerse con el agua corriendo.

Cuando el agua regrese a esta cuenca, a fines de agosto, va a encontrar los cauces despejados y en condiciones de distribuir cada litro con la mayor eficiencia posible. Y este año ese detalle no es menor: el agua que baje será, en buena parte, la de la nevada histórica que está acumulando la cordillera.

La basura en canales obstruye el sistema hídrico y se previene no arrojándola en la vía pública.

Desde la Inspección de Cauce, encabezada por el inspector Gerardo Galeotti, destacaron el compromiso y la colaboración entre organismos que permitió ejecutar las tareas en tiempo récord.

El dato que interpela

Nada de lo que salió del Jarillal llegó solo: muchas botellas que se tiran en la calle o en una acequia terminan tarde o temprano en un canal, obstruyendo el sistema que lleva el agua a fincas, industrias, plantas potabilizadoras y espacios verdes. La red hídrica de Mendoza se cuida entre todos y empieza por no tirar basura.