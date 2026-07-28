Más de 100.000 kilos de basura: lo que escondía un solo canal en un departamento del Gran Mendoza

¿Cuánta basura puede acumular un canal en medio de la ciudad? La respuesta es: mucha. Esta semana, en un punto que miles de vecinos cruzan todos los días, se retiraron 150.000 kilos de residuos (el peso de unos cien autos) cargados en 4 bateas y 14 camiones.
¿De dónde? Del sifón del canal Jarillal, en las calles Gorriti y Montes de Oca, Godoy Cruz. Dentro del sifón había botellas, plásticos, telgopor, bolsas de residuos, ramas y sedimentos acumulados.
El operativo demandó una semana de trabajo con retroexcavadora y minicargadora, y fue posible por la acción conjunta del Departamento General de Irrigación, a través de la Subdelegación de Aguas del río Mendoza, la Inspección de Cauce Rama Jarillal Unificada y la Municipalidad de Godoy Cruz.
La importancia de esta limpieza: ¿por qué ahora?
La limpieza se realiza durante la corta anual de agua de la cuenca del río Mendoza: el período del año en que se interrumpe el suministro para poner a punto toda la red. Es el momento en que se realizan obras, reparaciones y limpieza profunda que no pueden hacerse con el agua corriendo.
Cuando el agua regrese a esta cuenca, a fines de agosto, va a encontrar los cauces despejados y en condiciones de distribuir cada litro con la mayor eficiencia posible. Y este año ese detalle no es menor: el agua que baje será, en buena parte, la de la nevada histórica que está acumulando la cordillera.
Desde la Inspección de Cauce, encabezada por el inspector Gerardo Galeotti, destacaron el compromiso y la colaboración entre organismos que permitió ejecutar las tareas en tiempo récord.
El dato que interpela
Nada de lo que salió del Jarillal llegó solo: muchas botellas que se tiran en la calle o en una acequia terminan tarde o temprano en un canal, obstruyendo el sistema que lleva el agua a fincas, industrias, plantas potabilizadoras y espacios verdes. La red hídrica de Mendoza se cuida entre todos y empieza por no tirar basura.
En pocas palabras
- Limpieza de canal: se retiraron 150.000 kilos de basura del sifón del canal Jarillal en Godoy Cruz.
- Trabajo conjunto: el operativo involucró al Departamento General de Irrigación, Inspección de Cauce Rama Jarillal Unificada y la Municipalidad de Godoy Cruz.
- Conciencia ambiental: la basura en canales obstruye el sistema hídrico y se previene no arrojándola en la vía pública.