La Ciudad de Mendoza aprobó una nueva ordenanza para blindar su infraestructura hídrica mediante una normativa que refuerza la protección de acequias, cauces y redes de agua, con regulaciones específicas y sanciones a los ciudadanos que tiren basura en estos lugares.
La Ciudad de Mendoza advirtió que sancionará con multas a quienes tiren basura en acequias y canales
Las sanciones por tirar basura en acequias y cauces en la Ciudad de Mendoza serán más severas. Además, suman herramientas digitales y participación vecinal
Esta medida surge como respuesta a los constantes bloqueos por residuos y las conexiones clandestinas que comprometen el drenaje urbano, especialmente durante las tormentas de verano.
Una normativa para el sistema hídrico de la Ciudad de Mendoza
La nueva ordenanza establece un marco regulatorio destinado a proteger, conservar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema hídrico de la Ciudad, que incluye acequias, canales y demás infraestructuras vinculadas al uso y distribución del agua.
El objetivo es ordenar las intervenciones sobre estos espacios y evitar acciones que puedan afectar su funcionamiento, y así asegurar su mantenimiento y preservación.
Qué establece la ordenanza de la Capital
La normativa incorpora disposiciones concretas sobre el uso y cuidado del sistema hídrico. Entre los puntos principales se destacan:
- La regulación de intervenciones sobre acequias y cauces urbanos.
- La prohibición de obstrucciones, alteraciones o daños en la red hídrica.
- La obligación de mantener en condiciones los sectores vinculados al sistema.
- La aplicación de sanciones ante incumplimientos.
Estas medidas buscan evitar el deterioro del sistema y garantizar su operatividad.
Control y cumplimiento
La ordenanza también define mecanismos para el control y la fiscalización de las conductas vinculadas al uso del sistema hídrico.
En ese sentido, se prevé la intervención de las áreas correspondientes del municipio, que serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa y aplicar las sanciones en caso de infracción.
Alcance de la medida
La normativa alcanza a todos los espacios que forman parte del sistema hídrico urbano, incluyendo acequias, canales y estructuras asociadas.
Asimismo, establece criterios para su uso adecuado, con el fin de evitar prácticas que puedan afectar su funcionamiento o generar daños en la infraestructura, como tirar basura en lugares no permitidos.
Una medida orientada al ordenamiento urbano
Con esta ordenanza, la Ciudad de Mendoza busca fortalecer el marco normativo vigente en materia hídrica, estableciendo reglas claras sobre el uso, mantenimiento y protección del sistema.
La medida forma parte de una política orientada a ordenar las intervenciones urbanas y preservar el funcionamiento de una infraestructura clave para la Ciudad de Mendoza.