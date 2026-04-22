La Ciudad de Mendoza advirtió que sancionará con multas a quienes tiren basura en acequias y canales

La Ciudad refuerza la protección de su sistema hídrico con una nueva ordenanza La Ciudad de Mendoza refuerza la protección de su sistema hídrico con una nueva ordenanza Foto: Ciudad de Mendoza

El objetivo es ordenar las intervenciones sobre estos espacios y evitar acciones que puedan afectar su funcionamiento, y así asegurar su mantenimiento y preservación.

Qué establece la ordenanza de la Capital

La normativa incorpora disposiciones concretas sobre el uso y cuidado del sistema hídrico. Entre los puntos principales se destacan:

La regulación de intervenciones sobre acequias y cauces urbanos .

. La prohibición de obstrucciones, alteraciones o daños en la red hídrica.

en la red hídrica. La obligación de mantener en condiciones los sectores vinculados al sistema.

los al sistema. La aplicación de sanciones ante incumplimientos.

Estas medidas buscan evitar el deterioro del sistema y garantizar su operatividad.

Control y cumplimiento

La ordenanza también define mecanismos para el control y la fiscalización de las conductas vinculadas al uso del sistema hídrico.

En ese sentido, se prevé la intervención de las áreas correspondientes del municipio, que serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa y aplicar las sanciones en caso de infracción.

Alcance de la medida

La normativa alcanza a todos los espacios que forman parte del sistema hídrico urbano, incluyendo acequias, canales y estructuras asociadas.

Asimismo, establece criterios para su uso adecuado, con el fin de evitar prácticas que puedan afectar su funcionamiento o generar daños en la infraestructura, como tirar basura en lugares no permitidos.

266aea3d-0fc8-bfe1-db56-1085865e8c2b La Ciudad refuerza su sistema hídrico con una nueva ordenanza para mejorar la protección ambiental Foto: Ciudad de Mendoza

Una medida orientada al ordenamiento urbano

Con esta ordenanza, la Ciudad de Mendoza busca fortalecer el marco normativo vigente en materia hídrica, estableciendo reglas claras sobre el uso, mantenimiento y protección del sistema.

La medida forma parte de una política orientada a ordenar las intervenciones urbanas y preservar el funcionamiento de una infraestructura clave para la Ciudad de Mendoza.