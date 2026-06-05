Hay cosas que solo una persona como el Indio Solari podría hacer. Hubo un día en que todo fue una fiesta. Miles y miles, más de cien mil, previando, cantando y saltando. Decían las malas lenguas que eso iba a ser imposible, un peligro, un riesgo para todos. Pero llegó él para dejar hacer temblar la ciudad.
Fotos: el día que los fanáticos del Indio Solari hicieron la mejor Misa del mundo
Para recordarlo, nada mejor que una galería de fotos del día que el mismísimo Indio Solari hizo vibrar a Mendoza y sus fieles lo acompañaron con una misa ricotera
Todo fue una fiesta, miles de cantos variaban entre la alegría y el llanto. Toda una Mendoza solo hablando de eso. Todo un país mirando a ese lugar, un oasis del desierto cuyano. El Indio Solari hizo historia en Mendoza.
Fotos: el día que los fanáticos del Indio Solari hicieron la mejor Misa del mundo
En Diario UNO abrimos nuestro archivo para homenajear al mito con una galería de fotos que retrata el verdadero fenómeno social que rodeaba al Indio: su gente. Kilómetros de caravanas, acampes improvisados en cada rincón verde de la provincia y una mística que desafió cualquier pronóstico meteorológico.
La siguiente galería de fotos corresponde a 13 de diciembre de 2014 en la previa del recital del Indio Solari en San Martín/Parque Agnesi.