Fotos: el día que los fanáticos del Indio Solari hicieron la mejor Misa del mundo

En Diario UNO abrimos nuestro archivo para homenajear al mito con una galería de fotos que retrata el verdadero fenómeno social que rodeaba al Indio: su gente. Kilómetros de caravanas, acampes improvisados en cada rincón verde de la provincia y una mística que desafió cualquier pronóstico meteorológico.

La siguiente galería de fotos corresponde a 13 de diciembre de 2014 en la previa del recital del Indio Solari en San Martín/Parque Agnesi.

Indio solari, mendoza, previa, multitud (2)

Indio solari, mendoza, previa, multitud (11)

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