De estar en los brazos de Eva Perón a dirigir un hogar de niños: el Indio Solari antes de la fama

De estar en los brazos de Eva Perón a dirigir un hogar de niños: la otra vida del Indio Solari

Nacido en Paraná en 1949 y criado en La Plata, el Indio Solari creció en un entorno atravesado por la política y la cultura popular. Entre las anécdotas más curiosas de su infancia figura una que él mismo contó en distintas oportunidades: haber estado en brazos de Eva Perón cuando era apenas un bebé durante una actividad vinculada al peronismo.

El apodo que lo acompañaría toda la vida surgió mucho antes de la fama. Según la versión más difundida, amigos y conocidos comenzaron a llamarlo "Indio" por su parecido físico con el futbolista Jorge "El Indio" Solari, una figura muy popular del fútbol argentino en aquellos años. Con el tiempo, el sobrenombre se volvió tan fuerte que terminó eclipsando su identidad original y convirtiéndose en una marca inseparable de una de las leyendas más grandes del rock nacional.

Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, trabajó en un taller de estampado de telas y desarrolló una fuerte pasión por el dibujo, la pintura y la literatura. También pasó un tiempo trabajando en un hogar de niños junto a su hermano, donde llegó a ocupar tareas de dirección. Durante esos años frecuentó círculos artísticos y contraculturales, escribió poemas, diseñó afiches y comenzó a construir el universo creativo que más tarde se reflejaría en las letras, la estética y el imaginario de Los Redonditos de Ricota.

Indio Solari (1)

El inicio de Los Redondos

En 1975, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron en La Plata Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que con el tiempo se convertiría en una de las más influyentes del rock argentino. Con una identidad propia, alejada de los grandes medios y basada en una conexión única con su público, Los Redondos marcaron a generaciones con discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Luzbelito. Tras más de dos décadas de trayectoria, la banda se separó en 2001.

Luego de la ruptura, Solari inició una nueva etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Con discos como El tesoro de los inocentes y Porco Rex, mantuvo intacta su convocatoria y continuó reuniendo multitudes hasta su último recital, realizado en Olavarría en 2017.

Un año antes había revelado que padecía Parkinson, una enfermedad que con el tiempo lo llevó a alejarse de los escenarios. Aun así, siguió vinculado a la música a través de nuevos proyectos, consolidando un legado que lo convirtió en una de las figuras más influyentes y enigmáticas del rock nacional.