La foto que eligió Skay Beilinson para despedir a el Indio Solari y su emotivo mensaje

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Como consecuencia del fallecimiento, informó además que la fecha programada para este sabadoo de PR queda suspendida hasta nuevo aviso. La decisión fue comunicada junto al mensaje de despedida, en un contexto de profundo dolor por la pérdida de una de las figuras más influyentes de la música argentina.

El posteo de Skay Beilinson para despedir a El Indio Solari

Skay Beilinson y el Indio Solari fueron el corazón y la dupla creativa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock argentino. Juntos compusieron himnos generacionales que marcaron la historia de la música.

Este es el mensaje de despedida de Skay Beilinson para el Indio Solari:

Embed - Skay Beilinson on Instagram: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR * queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado." View this post on Instagram

El Indio Solari, una figura clave del rock nacional

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, Carlos Solari se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del rock nacional. Como voz y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, marcó a varias generaciones con canciones que se transformaron en clásicos de la música argentina.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada presentación y consolidando un fenómeno cultural único en el país.

Su muerte cierra un capítulo fundamental de la historia del rock argentino, pero deja una obra artística que continuará vigente a través de sus canciones, sus letras y el vínculo inquebrantable que construyó con millones de seguidores.