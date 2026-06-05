El músico Skay Beilinson publicó un sentido mensaje de despedida tras conocerce la muerte de el Indio Solari, una figura central del rock argentino y líder histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La foto que eligió Skay Beilinson para despedir a el Indio Solari y su emotivo mensaje
Sky Beilinson, integrante fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje
“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, escribió Beilinson en sus redes sociales, en un texto cargado de emoción y recuerdo hacia el artista.
En el mismo mensaje, el Beilinson agregó: "Hoy es un día muy triste. PR", en alusión al universo de Patricio Rey, marcando el impacto que la noticia generó dentro del círculo artístico y en la comunidad de seguidores del rock nacional.
Como consecuencia del fallecimiento, informó además que la fecha programada para este sabadoo de PR queda suspendida hasta nuevo aviso. La decisión fue comunicada junto al mensaje de despedida, en un contexto de profundo dolor por la pérdida de una de las figuras más influyentes de la música argentina.
El posteo de Skay Beilinson para despedir a El Indio Solari
Skay Beilinson y el Indio Solari fueron el corazón y la dupla creativa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock argentino. Juntos compusieron himnos generacionales que marcaron la historia de la música.
Este es el mensaje de despedida de Skay Beilinson para el Indio Solari:
El Indio Solari, una figura clave del rock nacional
Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, Carlos Solari se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del rock nacional. Como voz y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, marcó a varias generaciones con canciones que se transformaron en clásicos de la música argentina.
Tras la separación de Los Redondos en 2001, inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada presentación y consolidando un fenómeno cultural único en el país.
Su muerte cierra un capítulo fundamental de la historia del rock argentino, pero deja una obra artística que continuará vigente a través de sus canciones, sus letras y el vínculo inquebrantable que construyó con millones de seguidores.