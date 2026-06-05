De qué murió el Indio Solari: qué le pasó al cantante

El Indio Solari falleció a los 77 años a causa del mal de Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa contra la que batallaba desde hacía varios años. El emblemático músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su domicilio de Parque Leloir.

Murió el Indio Solari: del éxito a la triste lucha contra el párkinson

Este viernes se confirmó la peor noticia. A los 77 años de edad, murió Carlos Alberto Solari, mejor conocido como "Indio Solari". La noticia fue confirmada en la mañana de hoy por fuentes policiales en la localidad de Ituzaingó. Él padecía Parkinson, diagnóstico que fue confirmado por él en 2016, pese a su incansable lucha, lo peor llegó.