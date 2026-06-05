Hoy es un día triste, no es un viernes cualquiera ni mucho menos. El mundo está de luto luego de que el creador del "pogo más grande del mundo", dueño de letras icónicas que marcaron a generaciones enteras y máximo emblema del rock nacional, falleció este viernes 5 de junio.
De qué murió el Indio Solari: qué le pasó al cantante
El emblemático líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años. El músico batallaba desde hacía años contra una dura enfermedad
El Indio Solari falleció a los 77 años a causa del mal de Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa contra la que batallaba desde hacía varios años. El emblemático músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su domicilio de Parque Leloir.
Murió el Indio Solari: del éxito a la triste lucha contra el párkinson
Este viernes se confirmó la peor noticia. A los 77 años de edad, murió Carlos Alberto Solari, mejor conocido como "Indio Solari". La noticia fue confirmada en la mañana de hoy por fuentes policiales en la localidad de Ituzaingó. Él padecía Parkinson, diagnóstico que fue confirmado por él en 2016, pese a su incansable lucha, lo peor llegó.
Pese a ser la figura clave del rock nacional y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, anunció su retiro definitivo de los escenarios debido a la progresión motora de esta afección neurodegenerativa.
El legendario cantante y compositor, nacido en la ciudad de Paraná y formado en La Plata, logró hacer historia y forjar un fenómeno popular incomparable y se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino.