Así fue el recital del Indio Solari que reunió a más de 150 mil personas en Mendoza

Indio Solari 1 Carlos "el Indio" Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Imagen: Diario UNO.

El recital en San Martín marcó un antes y un después. Hasta ese momento, Mendoza no había juntado convocatorias similares. A partir de ese show, los siguientes toques del Indio comenzaron a planificarse para recibir a más de 100 mil personas, una cifra que luego se repetiría en ciudades como Tandil y Olavarría.

"Fue un desconcierto para mi cerebro, no lo podía creer"

"Tratar de llegar al autódromo fue casi imposible, una locura", contó David Henríquez a Diario UNO al recordar el histórico recital. Además, relató que el frío era intenso y que las bajas temperaturas se hacían sentir entre las personas que llegaban al predio. Sin embargo, aseguró que todo eso quedó rápidamente en segundo plano cuando comenzó a ver la magnitud del evento.

"Ya cuando vas llegando y ves toda la gente bailando, cantando y saltando, gente que ya estaba desde más de hace una semana... se te pasa el frío", recordó. Antes de ingresar al autódromo, compartió un asado con sus amigos y se preparó para vivir una noche que sigue considerando inolvidable.

Según relató, nunca había visto algo parecido. La cantidad de personas, la energía y el entusiasmo de los fanáticos lo dejaron impactado. "Nunca en mi vida había visto gente tan al palo. Fue un desconcierto para mi cerebro, no lo podía creer", recordó entre risas.

Indio Solari 2 El 14 de septiembre de 2013, el Indio Solari reunió a más de 150 mil personas en San Martín. Imagen: Diario UNO.

Por otro lado, Henríquez aseguró que compartir aquella noche con sus amigos fue algo irrepetible y que resulta difícil describir con palabras lo que se sentía dentro de una multitud de más de 150 mil personas cantando. "Dicen que hay dos cosas que no podés dejar de hacer en la vida: una es ir a un Boca-River y la otra, ir a un recital del Indio", resumió.

Otra historia de la misa ricotera

"Fue una noche increíble. Mucho frío, agua nieve, fue imposible no embarrarse", contó Daniel Calivares. Según contó a Diario UNO, las bajas temperaturas y el barro complicaron la experiencia del show, sobre todo al momento de la salida, incluso recordó que las personas se caían. Aún así, sostuvo que fue el "marco perfecto para un recital".

A diferencia de otros asistentes, Calivares nunca había visto ni a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ni al Indio en vivo. De hecho, aseguró que siempre se sintió más cercano a Soda Stereo. Sin embargo, quería vivir al menos una vez el fenómeno que movilizaba a miles de personas en todo el país, así que decidió asistir con sus amigos.

Indio Solari en San Martin El Indio Solari dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional y en millones de seguidores. Imagen: Diario UNO.

Lo que encontró ese 14 de septiembre superó sus expectativas: "Fue espectacular, la energía que había fue increíble". Aunque lamentó no haber podido ver a Los Redondos en sus últimos años de actividad, sostuvo que ese show le dejó un recuerdo imborrable: "Lo de esa noche en San Martín no me lo olvido más"