Los desgarradores mensajes por la muerte del Indio Solari: "Sos la luz que viaja entre nosotros"

indio skay

En tanto, Skay Beilinson, ex compañero en Los Redondos, escribió en Instagram: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste".

Solari Carlos Actores también despidió al Indio.

"Acompañamos con dolor la partida del 'Indio' Solari, Referente cultural de varias generaciones, su obra trascendió las fronteras del rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos", publicó la Asociación Argentina de Actores.

"Inolvidable y eterno. ¡Adiós Indio querido. Gracias por tanta magia!", escribió el historiador Felipe Pigna.

indio rock

En tanto, la actriz Griselda Siciliani compartió solo una frase: "En este día y cada día", frase destacada en la obra de Solari.

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