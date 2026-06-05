La muerte del Indio Solari, leyenda del rock nacional, conmocionó al mundo entero. El músico dijo adiós a sus 77 años después de luchar más de 10 años contra el Mal de Parkinson. Falleció en su casa de Ituzaingó, en Buenos Aires, y deja un legado eterno para el arte y la cultura latinoamericana.
Los desgarradores mensajes por la muerte del Indio Solari: "Sos la luz que viaja entre nosotros"
Las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes tras la partida del Indio Solari, leyenda del rock nacional
Como ya es costumbre tras el fallecimiento de una estrella de estas características, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor para despedir a uno de los más grandes.
“La tristeza nos invade. Podíamos pensar que iba a suceder pero no hoy, no mañana, no en estos días. Que iba a estar mucho más tiempo con nosotros el Indio Solari”, dijo al aire Víctor Hugo Morales, periodista y conductor de La Mañana en AM 750.
En tanto, Skay Beilinson, ex compañero en Los Redondos, escribió en Instagram: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste".
"Acompañamos con dolor la partida del 'Indio' Solari, Referente cultural de varias generaciones, su obra trascendió las fronteras del rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos", publicó la Asociación Argentina de Actores.
"Inolvidable y eterno. ¡Adiós Indio querido. Gracias por tanta magia!", escribió el historiador Felipe Pigna.
En tanto, la actriz Griselda Siciliani compartió solo una frase: "En este día y cada día", frase destacada en la obra de Solari.
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