Herramientas: qué significan los números rojos de la cinta métrica y cuándo es mejor usarlos

Lejos de ser un mero adorno visual o un capricho de fabricación, estos marcadores en color rojo esconden funciones específicas de ingeniería, y la verdad es que muchas personas no entienden qué significan.

Estos marcadores esconden funciones específicas para muchos.

El significado de los números rojos en la cinta métrica

En las cintas que incluyen la escala en pulgadas, los números rojos cumplen dos funciones estándar esenciales: