La cinta métrica es una de las herramientas indispensables en cualquier hogar o taller. Sin embargo, aunque la utilicemos con frecuencia para medir muebles o paredes, la mayoría de las personas pasa por alto un detalle clave de su diseño: la presencia de números rojos distribuidos a lo largo de la misma.
Herramientas: qué significan los números rojos de la cinta métrica y cuándo es mejor usarlos
La respuesta a esta pregunta es desconocida por muchas personas. ¿Qué quieren decir estos diferenciales en la herramienta?
Lejos de ser un mero adorno visual o un capricho de fabricación, estos marcadores en color rojo esconden funciones específicas de ingeniería, y la verdad es que muchas personas no entienden qué significan.
El significado de los números rojos en la cinta métrica
En las cintas que incluyen la escala en pulgadas, los números rojos cumplen dos funciones estándar esenciales:
- Separación de montantes cada 16 pulgadas: en los números 16, 32, 48, 64 y 80 (y así sucesivamente), notarás que la cifra está destacada en rojo o enmarcada en un recuadro. Esta distancia de 16 pulgadas (40,6 cm) es la medida estándar utilizada en la construcción en seco (como el Durlock o Steel Framing) para colocar los tirantes, perfiles metálicos y vigas de soporte detrás de una pared.
- Marcación de pies completos: cada 12 pulgadas (1 pie), las cintas métricas suelen señalar el cambio de unidad en color rojo o mediante íconos distintivos (1F, 2F, etc.), permitiendo llevar una cuenta rápida en trabajos de gran extensión.
Cuándo es mejor usarlos
Utiliza estos números cuando necesites colgar televisores, muebles pesados, estantes o cuadros de gran tamaño. Medir en múltiplos de 16 te permitirá fijar los tornillos directamente sobre la estructura oculta de la pared sin tener que hacer agujeros innecesarios.
Además, este tipo de números son ideales al tomar medidas de largo alcance en carpintería o remodelaciones. Te permiten identificar números enteros de un solo vistazo sin perderte en pequeñas líneas de pocos milímetros.