Inteligencia Artificial: Modelos abiertos vs. cerrados ¿Cuál elegir?

1. LLaMA / LLaMA 2 / LLaMA 3 — Meta

Modelos de lenguaje de código abierto, ampliamente usados para investigación y desarrollo.

2. Mistral 7B / Mixtral — Mistral AI

Modelos eficientes, rápidos y con excelente rendimiento en tareas de texto.

3. DeepSeek R1 / DeepSeek V3 — China

Modelos de alto rendimiento y muy económicos en consumo de tokens.

4. Falcon — Technology Innovation Institute (TII)

Modelo abierto entrenado con grandes volúmenes de datos de alta calidad.

5. BLOOM — BigScience / Hugging Face

Proyecto colaborativo global con miles de investigadores.

6. GPT-J / GPT-NeoX — EleutherAI

Modelos abiertos que replican capacidades de GPT con acceso libre.

7. Gemma — Google

Modelo abierto optimizado para eficiencia y despliegue local.

8. Phi-3 — Microsoft

Modelo pequeño, eficiente y de código abierto para tareas de alto volumen.

9. Qwen — Alibaba

Modelos abiertos con variantes multimodales y excelente rendimiento.

10. StarCoder — Hugging Face & ServiceNow

Modelo abierto especializado en generación de código.

Los modelos cerrados, como los de OpenAI o Anthropic, ofrecen mayor rendimiento, seguridad y soporte empresarial, pero con menos control por parte del usuario.

Según el Stanford AI Index, el crecimiento de modelos abiertos está impulsado por su bajo costo y la posibilidad de ajustarlos a tareas específicas sin depender de un proveedor único.

Hugging Face, con más de 2,9 millones de modelos disponibles, muestra que la comunidad impulsa mejoras rápidas, auditorías independientes y mayor transparencia.

Anthropic bloquea el acceso a su nuevo modelo de inteligencia artificial por su capacidad de hackeo sin precedentes. Crédito: EFE.

Tecnología: qué conviene según la tarea y el nivel de riesgo

La elección depende del objetivo:

1. Tareas rutinarias o de gran volumen

Convienen modelos abiertos:

Bajo costo por token.

Fácil personalización.

Escalabilidad sin depender de un proveedor. Ejemplos: clasificación de texto, análisis de sentimiento, automatización simple.

2. Tareas complejas o críticas

Convienen modelos cerrados:

Mejor rendimiento en razonamiento.

Mayor seguridad y cumplimiento normativo.

Soporte técnico y actualizaciones garantizadas. Ejemplos: agentes avanzados, análisis multimodal, aplicaciones empresariales sensibles.

3. Investigación y desarrollo

Los modelos abiertos permiten experimentar, ajustar parámetros y crear variantes propias, algo clave para universidades y startups.

4. Empresas con alto control de datos

Los modelos abiertos permiten desplegar IA on-premise, evitando enviar información a terceros.

La inteligencia artificial ya no se define por una única estrategia: los modelos abiertos aportan flexibilidad y bajo costo, mientras que los cerrados ofrecen potencia y seguridad. En tecnología, la clave es elegir el modelo según la tarea, el riesgo y el retorno esperado. El futuro será híbrido, con soluciones que combinen lo mejor de ambos mundos.