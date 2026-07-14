La Inteligencia Artificial entra en la era de la eficiencia y Wall Street mira más allá de los grandes modelos.

Wall Street: chips, nube y nuevos ganadores

Goldman Sachs indica que las compañías que más usan IA consumen tres veces más tokens que la media, impulsando la demanda de chips, memoria y centros de datos. La expansión de la inferencia —uso de modelos ya entrenados para tareas nuevas— acelera el interés inversor en fabricantes de hardware y proveedores de nube.

El mercado lo refleja:

Nvidia subió ~13 % en seis meses.

subió ~13 % en seis meses. AMD creció 167 %.

creció 167 %. Intel avanzó 150 %.

avanzó 150 %. Micron aumentó 186 %.

Pero vender chips ya no basta: deberán ofrecer soluciones completas para operadores de nube. Morgan Stanley destaca a los grandes beneficiados: AWS, Azure, Google Cloud, Oracle y empresas de infraestructura como Cloudflare, que creció 45 % en el último semestre.

Modelos abiertos y China: la competencia se intensifica

La presión por reducir costos favorece modelos más baratos y de código abierto, especialmente los desarrollados por DeepSeek, Alibaba y Tencent. Esto dificulta que un único proveedor mantenga precios altos y acelera la estandarización del sector.

La presión por reducir costos favorece modelos más baratos y de código abierto, especialmente los desarrollados por DeepSeek, Alibaba y Tencent.

Hoy existen más de 2,9 millones de modelos en Hugging Face, donde investigadores y empresas comparten desarrollos. Según Freund, los modelos del futuro serán como los compiladores del pasado: herramientas esenciales, pero con poco margen de beneficio.

En este escenario ganan relevancia compañías que aplican inteligencia artificial a operaciones concretas, gestionan datos y desarrollan agentes, como Salesforce, Microsoft y Palantir. Su CEO, Alex Karp, criticó el modelo generalista basado en tokens por “elevar costos y reducir retorno”.

La inteligencia artificial ya no se mide solo por potencia, sino por eficiencia, costo y utilidad real. Mientras los modelos abiertos ganan terreno y la infraestructura se dispara, Wall Street ajusta su mirada hacia capas de valor más prácticas: agentes, datos y soluciones integradas. La nueva fase premiará a quienes hagan la tecnología más accesible, segura y rentable.