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Qué dice la ley

Desalojo exprés del IPV: así es el nuevo proceso para recuperar casas de adjudicatarios incumplidores

El Ejecutivo promulgó la ley que le da al IPV una herramienta más ágil para recuperar una vivienda que fue desadjudicada administrativamente

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
En 30 días empieza a regir el desalojo exprés del IPV.

En 30 días empieza a regir el desalojo exprés del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuenta con una nueva herramienta para agilizar el proceso tendiente a recuperar casas de adjudicatarios que no cumplieron con las condiciones del contrato.

Se trata de la Ley 9715 que fue promulgada este martes y que modifica la Ley orgánica del IPV y el Código Procesal para establecer un procedimiento específico de desalojo exprés.

Con esta norma, el IPV podrá pedir el desalojo por la vía monitoria con la sola resolución administrativa que dispuso la desadjudicación de la vivienda. De esa manera, los procesos podrán ser tramitados por la Justicia de Paz Letrada.

La Legislatura le dio al IPV una vía judicial más rápida para desalojar viviendas que ya fueron desadjudicadas.

La Legislatura le dio al IPV una vía judicial más rápida para desalojar viviendas que ya fueron desadjudicadas.

En qué casos se aplica el desalojo exprés del IPV

La vía monitoria podrá utilizarse cuando exista una resolución administrativa de desadjudicación emitida por el IPV. Es decir, no aplica a cualquier ocupante de una vivienda, sino únicamente cuando el Instituto ya resolvió quitar la adjudicación por un acto administrativo.

Requisitos para iniciar el juicio

El IPV deberá acompañar:

  • la resolución administrativa de desadjudicación y restitución;
  • la firma de la autoridad competente;
  • la constancia de que el beneficiario fue notificado

Esa documentación será suficiente como título hábil para iniciar el proceso monitorio.

¿Una apelación frena el desalojo?

La ley señala expresamente que presentar recursos administrativos no frena automáticamente el desalojo. El mismo solo se detendrá si así lo ordena expresamente la autoridad administrativa o la Suprema Corte de Justicia en una acción procesal administrativa.

El IPV podrá aplicar la ley dentro de 30 días de su publicación en el Boletín Oficial.

El IPV podrá aplicar la ley dentro de 30 días de su publicación en el Boletín Oficial.

Cuándo entra en vigencia el desalojo exprés del IPV

La misma ley establece que comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial –es decir, 30 días a contar a partir de este martes 14 de julio-.

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