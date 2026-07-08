De dos dormitorios y con varias sorpresas: cómo son las casas del IPV y cómo inscribirse a su plan más ambicioso

Si bien, estas pueden ser casas de una planta o dúplex, deben cumplir con algunos requisitos. Para empezar, las viviendas deben tener un mínimo de dos habitaciones y jardín; además, deben estar equipadas con paneles solares y detectores de monóxidos de carbono, esto último es un requisito por ley. Además, deben tener una superficie ocupada de 60 metros cuadrados como mínimo.

Asimismo, deben estar dotadas de todos los servicios, aunque sus adjudicatarios son los que deberán realizar todos los trámites de conexión, explicaron desde el IPV. Por último, estarán ubicadas en barrios que comprenderán un conjunto de 5 a 30 casas.

Cómo son las nuevas casas del IPV

Cómo inscribirse al plan del IPV: los requisitos

Si bien, aún no está abierta la inscripción para este plan de viviendas, esta se podrá hacer a través del sitio web del IPV. No obstante, se sabe que algunos de los requisitos principales es que el grupo familiar o la persona que vaya a inscribirse debe asegurar un ingreso de 5 salarios mínimos, que equivalió a casi $1.800.000 en junio. Además, no debe poseer ninguna otra propiedad, ni haber sido adjudicatarios del Instituto Provincial de Vivienda en el pasado.

De hecho, se espera que el 14 de julio sea la apertura de sobres con los proyectos de cada empresa y allí se verá cuáles serán aprobados y, por lo tanto, dónde se construirá cada casa del IPV y cómo serán, según lo proyectado por cada empresa interesada.