De dos dormitorios y con varias sorpresas: cómo son las casas del IPV y cómo inscribirse a su plan más ambicioso

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) tiene varios planes en vigencia, pero uno de los más exitosos aún aguarda su lanzamiento, aunque ya se sabe cuántas casas se construirán y se está a la espera de nuevos avances.
Este plan del IPV tendrá como destinatarios a la clase media y se espera que se construyan 275 casas en una primera etapa, las que tendrán como destinatarios a familias y solteros que no posean propiedades y que puedan demostrar el mínimo de ingresos requerido.
De qué se trata el plan del IPV y cómo son las casas
Este plan del IPV consiste en la construcción y entrega de 275 viviendas en todo el territorio provincial, en una primera parte. Para ello, el gobierno y el IPV convocaron a empresas desarrolladoras para que presenten sus proyectos de construcción de casas.
Si bien, estas pueden ser casas de una planta o dúplex, deben cumplir con algunos requisitos. Para empezar, las viviendas deben tener un mínimo de dos habitaciones y jardín; además, deben estar equipadas con paneles solares y detectores de monóxidos de carbono, esto último es un requisito por ley. Además, deben tener una superficie ocupada de 60 metros cuadrados como mínimo.
Asimismo, deben estar dotadas de todos los servicios, aunque sus adjudicatarios son los que deberán realizar todos los trámites de conexión, explicaron desde el IPV. Por último, estarán ubicadas en barrios que comprenderán un conjunto de 5 a 30 casas.
Cómo inscribirse al plan del IPV: los requisitos
Si bien, aún no está abierta la inscripción para este plan de viviendas, esta se podrá hacer a través del sitio web del IPV. No obstante, se sabe que algunos de los requisitos principales es que el grupo familiar o la persona que vaya a inscribirse debe asegurar un ingreso de 5 salarios mínimos, que equivalió a casi $1.800.000 en junio. Además, no debe poseer ninguna otra propiedad, ni haber sido adjudicatarios del Instituto Provincial de Vivienda en el pasado.
De hecho, se espera que el 14 de julio sea la apertura de sobres con los proyectos de cada empresa y allí se verá cuáles serán aprobados y, por lo tanto, dónde se construirá cada casa del IPV y cómo serán, según lo proyectado por cada empresa interesada.