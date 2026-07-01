El 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo anunció en su discurso hecho en la Legislatura, dos planes de vivienda del IPV, uno destinado a la clase media y el otro que tiene como objetivo a los docentes de Mendoza. Pero, ¿qué ha pasado con este último?
Qué se sabe de las casas del IPV para docentes: ¿en qué situación está el plan de viviendas?
El plan de viviendas del IPV hecho exclusivamente para que docentes tengan su vivienda fue anunciado el 1 de mayo por el gobernador Alfredo Cornejo. Cuáles han sido los avances
Si bien, no se ha dicho mucho sobre el plan del IPV para docentes desde el anuncio del gobernador, eso no significa que no se haya avanzado para llevarlo adelante. De hecho, desde el gobierno provincial ya se dio el primer paso para que estas casas se conviertan en una realidad.
Qué se sabe de las casas del IPV para docentes
A través del sitio de la Dirección General de Escuelas se puede ver que el gobierno provincial ya ha hecho una parte de los pasos para que este plan de viviendas del IPV se lleve adelante.
En este caso, lo que se hizo hace unas semanas fue poner a disposición la documentación y los plazos para que las empresas interesadas en construir las viviendas para los docentes puedan presentar sus propuestas con proyectos y precios. Los pliegos se pueden consultar hasta el 7 de julio, fecha en que también vence la recepción de propuestas.
Una vez presentados los proyectos, los docentes interesados en acceder a una de las casas deberán presentar su documentación y cumplir con los requisitos necesarios solicitados por el IPV.
Cómo son las casas para los docentes
El programa Vivienda Docente pretende realizar 250 casas en una primera etapa. Estas se harán en terrenos privados o estatales y serán entregadas con todos los servicios a disposición y la urbanización ya hecha.
Se pretende que las viviendas, o mejor dicho los barrios, estén distribuidos en diferentes puntos de la provincia y se deben construir en plazos que van de lso 12 a los 24 meses, según la propuesta aprobada.
De hecho, en los pliegos se resalta que las empresas desarrolladoras pueden elegir sistemas constructivos tradicionales o industrializados a la hora de realizar las casas para los docentes.
En cuanto a la financiación de las casas, desde el IPV y la DGE resaltaron que se hace un 80% a través de financiamiento bancario o del desarrollador, y los docentes interesados deberán aportar un mínimo del 20% de la vivienda.