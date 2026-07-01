Qué se sabe de las casas del IPV para docentes: ¿en qué situación está el plan de viviendas?

En este caso, lo que se hizo hace unas semanas fue poner a disposición la documentación y los plazos para que las empresas interesadas en construir las viviendas para los docentes puedan presentar sus propuestas con proyectos y precios. Los pliegos se pueden consultar hasta el 7 de julio, fecha en que también vence la recepción de propuestas.

Una vez presentados los proyectos, los docentes interesados en acceder a una de las casas deberán presentar su documentación y cumplir con los requisitos necesarios solicitados por el IPV.

Cómo serán las casas del IPV para los docentes.

Cómo son las casas para los docentes

El programa Vivienda Docente pretende realizar 250 casas en una primera etapa. Estas se harán en terrenos privados o estatales y serán entregadas con todos los servicios a disposición y la urbanización ya hecha.

Se pretende que las viviendas, o mejor dicho los barrios, estén distribuidos en diferentes puntos de la provincia y se deben construir en plazos que van de lso 12 a los 24 meses, según la propuesta aprobada.

De hecho, en los pliegos se resalta que las empresas desarrolladoras pueden elegir sistemas constructivos tradicionales o industrializados a la hora de realizar las casas para los docentes.

En cuanto a la financiación de las casas, desde el IPV y la DGE resaltaron que se hace un 80% a través de financiamiento bancario o del desarrollador, y los docentes interesados deberán aportar un mínimo del 20% de la vivienda.