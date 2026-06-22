Con cuotas de $323.000: cómo inscribirse a uno de los planes de vivienda más exitosos del IPV

En ese sentido, el IPV no exige que tengan una forma en especial, sino que tengan una superficie ocupada de al menos 55 metros cuadrados y que puede llevar hasta los 140 metros cuadrados.

Dependiendo de la superficie y, por lo tanto, del monto del crédito otorgado y de los ingresos de los solicitantes, es el monto de la cuotas a pagar, siendo la más baja de $323.000.

Además de los ingresos, el IPV para este programa de viviendas solicita otros requisitos, como el poseer ingresos que superen los dos salarios mínimos, no poseer otros inmuebles, que el destino de la casa a construir sea de vivienda única y poseer un terreno o lote en el que se vaya a construir la casa.

Cómo inscribirse al programa de viviendas del IPV

Para inscribirse al programa de viviendas del IPV, solamente hay que llenar el formulario de inscripción dispuesto en el sitio web del IPV y pasar los filtros y entrevistas del organismo cumpliendo todos los requisitos que se solicitan.