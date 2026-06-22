Con cuotas de $323.000: cómo inscribirse a uno de los planes de vivienda más exitosos del IPV

Mientras se espera que se abra la inscripción para el plan de viviendas del IPV para la clase media, el organismo de viviendas aún tiene en vigencia, y con inscripción abierta, a uno de los programas más exitosos de los últimos años y que ha permitido que cientos de familias hoy tengan su techo propio.
Este plan de viviendas del IPV se encuentra destinado a personas que viven solas o a familias que buscan dejar de alquilar o vivir bajo el techo de familiares y que cumplan ciertos requisitos, entre ellos, el demostrar que van a poder pagar la cuota correspondiente, que en junio es de $323.000 la más baja.
Cómo es el programa de viviendas del IPV
Este plan de viviendas para que las familias tengan su techo propio es el Construyo Mi Casa. Este programa del IPV tiene el objetivo de que las familias que accedan al crédito que facilita el organismo, puedan construir su propia casa.
En ese sentido, el IPV no exige que tengan una forma en especial, sino que tengan una superficie ocupada de al menos 55 metros cuadrados y que puede llevar hasta los 140 metros cuadrados.
Dependiendo de la superficie y, por lo tanto, del monto del crédito otorgado y de los ingresos de los solicitantes, es el monto de la cuotas a pagar, siendo la más baja de $323.000.
Además de los ingresos, el IPV para este programa de viviendas solicita otros requisitos, como el poseer ingresos que superen los dos salarios mínimos, no poseer otros inmuebles, que el destino de la casa a construir sea de vivienda única y poseer un terreno o lote en el que se vaya a construir la casa.
Cómo inscribirse al programa de viviendas del IPV
Para inscribirse al programa de viviendas del IPV, solamente hay que llenar el formulario de inscripción dispuesto en el sitio web del IPV y pasar los filtros y entrevistas del organismo cumpliendo todos los requisitos que se solicitan.