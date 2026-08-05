Cortaron 138 árboles para mejorar la vista de su casa al lago y recibieron una multa de más de 600.000 dólares
La tala indiscriminada de 138 árboles para mejorar la vista de una casa en Connecticut derivó en multas millonarias y un fallo judicial que marca un precedente
En octubre de 2018, Alan y Teresa Salzman talaron ilegalmente 59 árboles maduros y dañaron otros 79 en una ladera protegida de Southbury, Connecticut, para mejorar la vista desde su mansión. Años después, en 2026, la sentencia caería para esta pareja que no respetó los límites de la naturaleza.
Cortaron árboles y ocho años más tarde llegaron las consecuencias
La pareja intentó justificar la destrucción de esta área pública, equivalente a un campo de fútbol, al asegurar que se trató de un "error" en los límites de la casa. Tras un litigio iniciado en 2019, el juez John W. Vacchelli calificó los hechos, en septiembre de 2024, como un acto de "egoísmo" y de destrucción ambiental intencional.
La sentencia inicial, de 598.476 dólares, incluyó la obligación de restaurar ecológicamente la zona afectada con especies nativas de árboles cercanas a la casa. El caso concluyó en marzo de 2026, cuando la pareja desistió de las apelaciones y firmó un acuerdo definitivo.
¿Cuánto pagó la pareja por los árboles dañados?
El pago final por el daño de los árboles ascendió a 683.337 dólares, monto que cubrió tanto las multas como los gastos legales de la ciudad de Southbury. La alcaldía confirmó el pago total y el inicio de la reforestación, poniendo fin a un conflicto que se extendió durante casi ocho años.
Este caso sentó un precedente en la protección de los espacios públicos frente a los intereses privados. Además, marcó un freno a la llamada "tala para mejorar vistas" o "turismo de tala", una práctica mediante la cual algunos propietarios de casas de alto poder adquisitivo destruían ecosistemas públicos para aumentar el valor paisajístico y comercial de sus propiedades.
En pocas palabras
- Tala de árboles: Una pareja taló 138 árboles para mejorar la vista de su casa en Connecticut, EE.UU.
- Fallo judicial: Fueron multados con más de 600.000 dólares por destruir una ladera protegida.
- Precedente: El caso sentó un precedente contra la "tala para mejorar vistas"