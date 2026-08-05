Cortaron 138 árboles para mejorar la vista de su casa al lago y recibieron una multa de más de 600.000 dólares

La sentencia inicial, de 598.476 dólares, incluyó la obligación de restaurar ecológicamente la zona afectada con especies nativas de árboles cercanas a la casa. El caso concluyó en marzo de 2026, cuando la pareja desistió de las apelaciones y firmó un acuerdo definitivo.

¿Cuánto pagó la pareja por los árboles dañados?

El pago final por el daño de los árboles ascendió a 683.337 dólares, monto que cubrió tanto las multas como los gastos legales de la ciudad de Southbury. La alcaldía confirmó el pago total y el inicio de la reforestación, poniendo fin a un conflicto que se extendió durante casi ocho años.

Este caso sentó un precedente en la protección de los espacios públicos frente a los intereses privados. Además, marcó un freno a la llamada "tala para mejorar vistas" o "turismo de tala", una práctica mediante la cual algunos propietarios de casas de alto poder adquisitivo destruían ecosistemas públicos para aumentar el valor paisajístico y comercial de sus propiedades.