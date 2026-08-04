Quitaron un árbol que había crecido pegado a su casa y descubrieron una puerta oculta

La pareja comenzó la remodelación quitando el gran árbol.

En todo ese tiempo, la vegetación había gobernado con absoluta impunidad la casa. De hecho, un enorme árbol, cuyas ramas se entrelazaban con una masa de hiedra y maleza acumulada, tapaba por completo la pared exterior del hogar.

Para los dueños de casa, aquel rincón no era más que un área silvestre que restaba luz natural y no daba un buen aspecto del jardín, así que decidieron recuperar el espacio.

La pareja comenzó con sus trabajos de jardinería un fin de semana sin sospechar que estaban a punto de descubrir un auténtico hallazgo doméstico. A medida que los troncos del árbol desaparecían, la pared de ladrillo se empezó a ver nuevamente como años atrás.

Sin embargo, no se trataba de una superficie plana y uniforme como esperaban, pues, oculto por años bajo sombras y humedad acumulada, encontraron un impecable arco de mampostería tradicional que enmarcaba una misteriosa puerta cuesta abajo.

Al retirar la última capa de enredaderas, la luz del sol dejó ver una puerta y una pequeña escalinata que llevaban directamente a un rincón subterráneo de la propiedad que parecía ser un refugio o un depósito exterior integrado a la construcción original del edificio.

La puerta que encontró la pareja tras quitar el árbol.

Investigando, notaron que se trataba de cuartos para el servicio doméstico, por lo que la pareja sospechaba que la puerta era una entrada de servicio utilizada por el personal doméstico.

Los registros históricos sugieren que la casa llegó a tener un equipo doméstico completo, que incluía un ama de llaves, una enfermera o niñera, un jardinero y un mozo de cuadra que se encargaba de los caballos y el transporte en la cochera.