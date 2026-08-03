La caída de árboles provocó al menos 6 muertes en Mendoza desde enero de 2025

Las muertes por caída de árboles que se relevan en esta nota, organizadas de acuerdo con el departamento donde ocurrieron. Ilustración generada con IA a partir de datos de Diario UNO.

Las muertes por árboles caídos

Si retrocedemos en el tiempo, la secuencia comienza el 23 de enero de 2025 en La Dormida, Santa Rosa. Leandro Castro, de 22 años, salió a proteger su automóvil durante una tormenta con viento, lluvia y granizo.

El joven se encontraba en las inmediaciones de calle Benegas y la Ruta 7 cuando un árbol se desplomó sobre él. Su hermano alertó a los servicios de emergencia, pero la víctima murió en el lugar.

Ocho meses después, el 26 de septiembre, Cristina Alejandra Funes, de 37 años, perdió la vida en Maipú. Conducía un Fiat Uno por calle Rawson cuando un árbol cayó sobre el vehículo durante un temporal con fuerte viento Sur.

Los primeros efectivos que llegaron al lugar encontraron a la mujer con signos vitales. Sin embargo, cuando pudo ser asistida por el personal del Servicio de Emergencias Coordinado, falleció como consecuencia de las lesiones. Las imágenes del hecho son escalofriantes:

El auto donde viajaba Cristina Alejandra Funes (37) apenas alcanza a divisarse bajo el tronco y las ramas del gran árbol que le cayó encima. Foto: archivo.

Otras 2 muertes en Maipú y Las Heras

El tercer caso del período comenzó el 13 de abril de 2026, también en Maipú. Un hombre de 65 años estaba sentado en un banco, en la intersección de Videla Aranda y Carril Pescara, cuando una rama se desprendió y lo golpeó en la cabeza.

La víctima fue trasladada al Hospital Central con un cuadro neurológico grave. Permaneció internada durante 6 días, hasta que el 19 de abril se confirmó su muerte cerebral. Su identidad no fue difundida públicamente.

Y el 6 de mayo, en medio de otro episodio de viento Zonda, un árbol cayó sobre 2 motociclistas que circulaban por calle Dorrego, en Las Heras.

Uno de ellos, Juan Marcelo “Pollo” Zabala, de 23 años, murió en el lugar. El otro conductor fue rescatado debajo de las ramas y trasladado con heridas de gravedad al Hospital Ramón Carrillo.

Zabala era vendedor ambulante y recorría distintos puntos de Mendoza en su moto para ofrecer empanadas y hamburguesas caseras. Días antes había alcanzado notoriedad en las redes sociales por un video en el que mostraba su rutina de trabajo.

Una foto del accidente en el que falleció Marcelo Zabala. Foto: archivo.

Seis víctimas en 5 episodios ocurridos en Mendoza

La cronología se completa con la muerte de Pompei y Dieddi en San Carlos. De esta manera, el relevamiento arroja 6 fallecidos en 5 episodios desde enero de 2025. En total han transcurrido menos de dos años.

Cuatro de los hechos se produjeron durante tormentas, viento Zonda u otras condiciones meteorológicas adversas. El caso del hombre de 65 años en Maipú ocurrió por el desprendimiento de una rama y derivó en una investigación para determinar si el ejemplar presentaba un deterioro previo.

Como cada vez que se dan estos accidentes, las autoridades salen a dar explicaciones y, por lo general, se pasan la pelota entre ellas. Lo que muchos mendocinos sienten mientras tanto es que andar por las calles y rutas provinciales cuando hay ráfagas o lluvia puede ser una aventura peligrosa.