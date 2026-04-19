Confirmaron que tiene muerte cerebral el hombre herido por una rama caída en Maipú

calle pescara y videla aranda maipu El hecho ocurrió en carril Pescara y calle Videla Aranda, de Maipú.

Con el paso de los días, el estado del hombre se mantuvo crítico hasta que este sábado se confirmó el desenlace fatal tras seis días de agonía.

Qué se sabe del hombre al que se le cayó la rama de un árbol en Maipú

Testigos del hecho reconstruyeron que la víctima se encontraba sentada en un banco ubicado frente a una librería de la zona cuando una rama se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que busca establecer cómo se produjo el desprendimiento del árbol y si existía algún tipo de riesgo previo en el lugar.