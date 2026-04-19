Tiene muerte cerebral el hombre de 65 años al que se le cayó una rama en la cabeza el pasado lunes, confirmaron fuentes oficiales este sábado.
Confirmaron que tiene muerte cerebral el hombre herido por una rama caída en Maipú
La víctima permaneció seis días en estado crítico tras el accidente ocurrido el lunes al mediodía
El hecho había ocurrido en calle Videla Aranda y carril Pescara, de Maipú. Después de las 12, varios llamados al 911 informaron que a un hombre se lo veía en mal estado de salud después de un fuerte golpe en la cabeza.
Personal policial llegó rápidamente al lugar y solicitó la asistencia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC). Los médicos asistieron a la víctima en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital Central, donde quedó internada con un cuadro neurológico grave.
Con el paso de los días, el estado del hombre se mantuvo crítico hasta que este sábado se confirmó el desenlace fatal tras seis días de agonía.
Qué se sabe del hombre al que se le cayó la rama de un árbol en Maipú
Testigos del hecho reconstruyeron que la víctima se encontraba sentada en un banco ubicado frente a una librería de la zona cuando una rama se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que busca establecer cómo se produjo el desprendimiento del árbol y si existía algún tipo de riesgo previo en el lugar.