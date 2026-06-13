La trama ARSAT suma capítulos: la ruta del dinero, llamados a indagatorias y el embargo de Leal

Este viernes, Mirabelli llamó a declaración indagatoria a los mendocinos Facundo Leal, Gerardo Boschin y Juan Navarro, además de al cuñado de Leal, Pablo Pagani, y a Juan Álvarez; a directivos de ALS y a otras personas vinculadas a la operatoria.

La hipótesis judicial sostiene que existió un esquema de direccionamiento contractual para beneficiar a ALS en la adjudicación de servicios de logística, almacenamiento y traslado de materiales vinculados al proyecto de la Red Federal de Fibra Óptica.

Según la imputación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, el cuadro probatorio permite sostener la existencia de un "acuerdo venal" entre funcionarios públicos y empresarios privados que habría derivado en la adjudicación irregular del contrato.

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Los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida sin competencia real y con condiciones especialmente beneficiosas. Entre las irregularidades señaladas aparecen la ausencia de intervención del Directorio de ARSAT y la falta de dictámenes técnicos sólidos que justificaran la contratación.

El robo en ARSAT que desató la investigación

La causa nació a partir de una denuncia por la desaparición y deterioro de equipos tecnológicos que ARSAT mantenía almacenados en un predio de San Fernando.

Se trataba de shelters, contenedores tecnológicos utilizados para expandir la Red Federal de Fibra Óptica, considerados bienes estratégicos para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones del país.

La Justicia calcula que los daños y faltantes provocaron un perjuicio de unos 151.000 dólares.

A medida que avanzó la pesquisa, comenzaron a surgir indicios de que el problema podía ir mucho más allá del robo de equipamiento.

La Justicia endureció medidas para seguir la ruta del dinero ARSAT

Uno de los principales focos de la investigación está puesto ahora sobre el patrimonio de los imputados.

La Justicia ya empezó a cerrar el cerco. Además de las indagatorias, Mirabelli ordenó el embargo de dos inmuebles de Leal, prohibió la salida del país de los imputados y habilitó el acceso a información bancaria y fiscal para seguir la pista de los millones de dólares hallados en los procedimientos.

El objetivo es reconstruir el origen de los fondos y determinar si existe relación entre esos bienes y las contrataciones bajo sospecha.

La situación más comprometida es la de Facundo Leal. Durante los procedimientos ordenados por la Justicia se secuestraron alrededor de 2,4 millones de dólares en efectivo distribuidos entre el departamento de Mendoza –el de Boulonge Sur Mer del que “desaparecieron” valijas- y su departamento del barrio porteño de Palermo.

torres thays facundo leal allanamiento arsat Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

Drogas, dólares y la decisión de los jueces

La investigación dio un giro inesperado cuando los allanamientos por la causa de corrupción derivaron en el hallazgo de drogas en el departamento de Facundo Leal.

Los efectivos encontraron ketamina, cristal MDMA, pastillas de éxtasis, cocaína y otros elementos que motivaron una causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Leal permanece detenido desde entonces, acusado de poseer una cantidad de sustancias superior a la considerada para consumo personal y con presunto destino de comercialización.

En las últimas horas, el juez Mirabelli se declaró incompetente para seguir interviniendo en ese expediente por una cuestión de jurisdicción territorial. La causa pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, donde continuará la investigación sobre las drogas halladas en Palermo.

Los equipos de espionaje, otra sorpresa de la causa ARSAT

Otro de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue un bolso que contenía 19 dispositivos profesionales de inteligencia y espionaje.

facundo leal arsat orsna corrupcion Facundo Leal fue presidente de ARSAT y del Directorio de ORSNA. Ahora está preso, investigado por drogas y corrupción.

Entre los elementos secuestrados había micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras y mouses de computadora, inhibidores de señal para GPS, telefonía celular y WiFi, localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

La Justicia ya ordenó peritajes sobre esos equipos para determinar su origen, funcionamiento y eventual utilización.

Aunque por ahora no forman parte del núcleo principal de la causa por corrupción, constituyen uno de los aspectos más llamativos de un expediente que no deja de sumar capítulos.

La causa ARSAT se expande

Mientras la causa ARSAT avanza hacia las indagatorias y la reconstrucción patrimonial de los imputados, otra investigación comenzó a tomar forma en torno al paso de Leal por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

En ese expediente, el fiscal Ramiro González requirió informes a distintos organismos de control para verificar si existen antecedentes o denuncias vinculadas con adjudicaciones realizadas durante su gestión.

Así, lo que comenzó con la desaparición de equipamiento tecnológico terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más complejas de los últimos años: una trama donde aparecen contratos millonarios, sospechas de coimas, dólares en efectivo, criptomonedas, drogas y dispositivos de espionaje.

Y donde la apertura de la ruta del dinero promete revelar algunos de los capítulos más sensibles de la saga que sacude no solo a la política nacional sino a todo Mendoza.