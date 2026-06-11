Facundo Leal, dos frentes abiertos: inhibido en la causa ARSAT y acusado de enriquecimiento ilícito

Por otro, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa vinculada a su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Facundo Leal Facundo Leal, el mendocino que participó del gobierno de Alberto Fernández y continuó en la gestión de Javier Milei está cada vez más complicado.

La nueva imputación fue impulsada por el fiscal Ramiro González ante el Juzgado Federal 8, de Comodoro Py.

En este caso, el fiscal solicitó un relevamiento patrimonial de Facundo Leal y otros 3 acusados – actuales funcionarios de ORSNA- y de varias empresas contratistas que obtuvieron adjudicaciones de obras aeroportuarias en distintas provincias.

Inhibición de bienes y levantamiento del secreto bancario

El juez federal Mirabelli dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados en la causa ARSAT, además de ordenar la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias.

La medida alcanza a Facundo Leal y a otros ex directivos de la empresa estatal, así como a responsables de la firma ALS (Argentina Logistic Service), que quedó en el centro de la investigación sospechada por el pago de coimas y sobreprecios.

La causa busca determinar si hubo irregularidades en la contratación de esa compañía y en la custodia de equipos tecnológicos de ARSAT que desaparecieron en un extraño robo.

torres thays facundo leal allanamiento arsat Una de las viviendas allanadas por la Justicia en Mendoza. Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

Al levantarse el secreto de sumario también se conoció que la Fiscalía requirió informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) para reconstruir los movimientos de fondos de los involucrados y analizar la evolución de los patrimonios de los ex funcionarios.

Por esta causa hubo allanamientos en Mendoza, en Buenos Aires y en otras provincias. Se secuestraron millones de dólares de domicilios de Leal en fajos termosellados, documentación, dispositivos electrónicos y drogas. Por esto último permanece detenido.

La ruta de las valijas de Leal

En esa misma causa, aún se investiga el destino de las valijas –o su contenido- que la hija de Facundo Leal y su pareja retiraron del departamento ubicado en la Quinta Sección de Ciudad horas antes del arribo de la Policía Federal para un allanamiento.

Por ello fueron ordenados nuevos procedimientos en el estudio jurídico de la ex mujer de Leal, Eliana Gudiño; y en las propiedades de la familia en dos barrios privados.

valijas allanamiento facundo leal dolares arsat En uno de los procedimientos se secuestró una millonaria suma en poder de Leal.

Las sospechas sobre la "banda de los mendocinos" de ARSAT

En el dictamen de imputación -que espera por la definición del juez Mirabelli-, la Fiscalía sostiene que Facundo Leal integró junto a otros ex funcionarios de ARSAT un grupo identificado en el expediente como la "banda de los mendocinos".

Según la acusación, Leal, Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, junto a otros integrantes de ARSAT, "se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa y espacio de guardado asignado a ALS".

Uno de los contratos bajo sospecha está relacionado con un depósito en San Fernando, por el que se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un valor superior a los 1,9 millones de dólares y $40,3 millones.

Para la Fiscalía, los ex funcionarios imputados "quebraron dolosamente su deber de fidelidad y custodia, disponiendo en forma abusiva de fondos públicos".

gerardo boschin arsat Gerardo Boschin es otro de los mendocinos investigados por la Justicia federal en el caso ARSAT.

Los investigadores sostienen además que parte de las contrataciones analizadas habrían estado "carentes de necesidad real", apoyadas en "invitaciones ficticias", con "incorporación de ítems inexistentes" y "prestaciones incumplidas". También cuestionan que la firma contratada "no reunía las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado".

El tramo más delicado de la acusación apunta directamente a Leal, Boschin y Pagani. Según la hipótesis fiscal, los tres habrían "aceptado y cobrado promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos" por parte de representantes de Argentina Logistic Service (ALS).

Esas supuestas contraprestaciones habrían consistido, siempre según la acusación, en "moneda extranjera, pasajes aéreos, colocaciones laborales y otros valores materiales" a cambio del presunto direccionamiento de las contrataciones de la empresa.

Nueva imputación sobre Facundo Leal y la mirada puesta en Mendoza

A las medidas patrimoniales ordenadas en el expediente ARSAT, se le suma un nuevo capítulo respecto de la situación judicial de Facundo Leal: una nueva imputación.

La sospecha de la Fiscalía es que, a su salida de la empresa estatal de satélites, Leal trasladó su estructura de poder al organismo que regula los aeropuertos, ya durante la gestión de Javier Milei; y que, a su vez, esta continuó después de su salida, producida el 26 de febrero de este año.

Los investigadores analizan presuntas irregularidades en nombramientos, contrataciones y adjudicaciones de obras.

En esta causa, el fiscal González pidió informes sobre las empresas Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones, que participaron en obras ejecutadas o proyectadas en aeropuertos de distintas provincias, entre ellas Mendoza.

Además, se incorporó al expediente información vinculada al caso ARSAT.