Banda de los mendocinos: Gerardo Boschin declaró que le debe $71 millones a la esposa de Facundo Leal

Gerardo Boschin.jpg Gerardo Boschin era uno de los gerentes de ARSAT en la etapa de contrataciones que la Justicia Federal investiga por posible corrupción. Su jefe era el presidente de la empresa, Facundo Leal. Foto: archivo

Entre las pruebas que reúne el fiscal Fernando Domínguez sobre un posible entramado de corrupción hay audios y chats entre el mendocino y los empresarios. Pero, además, la Fiscalía mira con detenimiento la relación estrecha y las conversaciones existentes entre el propio Boschin y su jefe y amigo, Facundo Leal.

La confianza era tal, que tras su estadía en ARSAT y durante su paso por la Secretaría de Transporte, en el mismo año que compró una casa de 300 m2 en un conocido barrio privado, Boschin recibió un préstamo de más de $71 millones de Eliana Verónica Gudiño, abogada y esposa de Leal.

La casa de lujo, las camionetas premium y un préstamo millonario

Gerardo Boschin no tenía nada cuando llegó a la gerencia de ARSAT. O al menos así lo declaraba. Ni inmuebles, ni pesos en efectivo ni dólares. Lo único que estaba a su nombre, en blanco, en el 2020 eran un Chevrolet Prisma de 2016 y un Volkswagen Polo de 2018; posiblemente obtenido gracias a un crédito prendario sacado en el banco HSBC.

Durante ese primer año como gerente de ARSAT logró sumar casi 5.000 dólares e incorporó a su patrimonio el 50% de una empresa de servicios de aduana y comercio exterior; de la que en realidad era socio junto a María Gladys Zapata de Flamarique desde 2006.

El primer salto en el que pone el ojo la Fiscalía se da a fines del 2021, cuando Boschin compra un Volkswagen Taos Highline 0km. En su DDJJ también registró un crédito con la concesionaria, pero lo que llamó la atención del fiscal –y por eso investiga- fue la fecha de la adquisición: 5 días después de la primera orden de compra girada desde ARSAT en favor de la empresa ALS.

als logistica arsat La empresa de logística ALS, investigada por sus contratos con ARSAT, también tiene sede en Mendoza.

El 2022 transcurrió sin sobresaltos en sus declaraciones juradas; mientras que en el 2023 aparece una novedad: una Amarok Extreme V6, nueva.

La Fiscalía investiga si esa camioneta, que Boschin declara en su DDJJ como adquirida en julio de ese año, fue vendida por el propio Leal; que el año anterior declaró una Amarok con las mismas características, pero Black Style.

Si bien esto aún es materia de pesquisa, lo cierto es que Facundo Leal no le dio salida a su camioneta en las declaraciones juradas siguientes.

En septiembre de 2024, ya fuera de las gerencias de ARSAT y como presidente de Trenes Argentinos en la gestión de Javier Milei –dado que tanto él como Leal pasaron a la Secretaría de Transporte ese año-, se registra el otro gran salto en el patrimonio de Boschin: la adquisición de una casa de 300 m2 en un barrio privado.

Y aquí se advierte el dato curioso que da cuenta, incluso por escrito, de la relación existente entre Boschin y los Leal: un préstamo de $71.250.000 de Eliana Gudiño, esposa de Facundo Leal, a Gerardo Boschin.

Ese año también registró una deuda con su propia esposa, Fernanda Ávila, por $57.950.000.

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Sumas cercanas al monto declarado por la propiedad, que fue de $150 millones.

Ese mismo año, a pesar de que en los años anteriores parecía ir en crecimiento, declaró un valor de $0 por sus acciones en la empresa de servicios aduaneros.

Leal-Gudiño, el estudio jurídico que cobra deudas para el Estado en Mendoza

Tanto Facundo Leal como su esposa Eliana Gudiño son abogados, con muchos años de experiencia.

Juntos operan el estudio jurídico Leal-Gudiño, ubicado en la Ciudad de Mendoza, que oficia de recaudador tributario para el Estado provincial y algunas municipalidades.

Una de las tareas principales de la mujer del ex funcionario, detenido e investigado por corrupción, es cobrar deudas para el Gobierno de Mendoza, multas de tránsito, y tasas y servicios a contribuyentes municipales.

Gudiño está oficialmente registrada como “recaudadora fiscal” para ATM, el Ministerio de Seguridad y Justicia, AYSAM, Defensa del Consumidor, la Municipalidad de Godoy Cruz y la Municipalidad de Las Heras.

Los abogados recaudadores tienen la facultad de iniciar juicios de apremio o firmar convenios de pago defendiendo los intereses de los organismos que representan. A cambio, por su trabajo, perciben honorarios.

El estudio de Facundo Leal y su esposa realiza estos trabajos para el Estado en Mendoza hace más de una década.