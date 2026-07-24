La página web del Senado sufrió un ciberataque tras haber presentado un proyecto de ley para evitarlos

La página web del Senado de Mendoza, que preside la vicegobernadora Hebe Casado, sufrió un ciberataque. Foto: archivo

Un ataque con mensajes políticos y una supuesta filtración de datos

El ingreso no autorizado al sistema fue detectado este viernes al mediodía, cuando la página institucional comenzó a mostrar un contenido ajeno a la Legislatura. En la interfaz apareció una fotografía de Tapia acompañada por una frase crítica sobre la situación argentina, además de textos en los que los atacantes denunciaban supuestos hechos de corrupción y cuestionamientos vinculados al racismo.

El grupo que se adjudicó la acción se identificó como Bl33dR00t y difundió en redes sociales publicaciones en las que afirmó haber obtenido información de distintos sistemas. También publicó enlaces a archivos que presentó como material extraído durante el ataque y lanzó desafíos a organismos internacionales como Interpol.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si existió una extracción efectiva de datos ni cuál fue el nivel de afectación de la infraestructura digital de la Legislatura. La investigación técnica busca determinar el método utilizado para vulnerar el sitio y establecer si hubo compromiso de información sensible.

La Legislatura mendocina ya había atravesado un episodio similar en 2023, cuando sufrió accesos no autorizados a sus cuentas institucionales de Google y YouTube. En aquella oportunidad fueron eliminados registros de transmisiones de sesiones que estaban disponibles en esas plataformas.

La imagen que apareció este viernes en la página oficial del Senado de Mendoza.

El proyecto que busca anticiparse a los ataques digitales

La situación tuvo como particularidad que ocurrió dos días después de la presentación de un proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. La iniciativa apunta a establecer un esquema provincial para mejorar la prevención, detección y respuesta frente a amenazas informáticas.

El proyecto propone crear un Comité Ejecutivo de Ciberseguridad integrado por representantes de distintas áreas del Estado, con la función de coordinar acciones ante incidentes digitales. La propuesta mantiene la responsabilidad de cada organismo sobre sus propios datos, pero busca establecer criterios comunes para proteger los sistemas.

El proyecto contra los ciberataques fue presentado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Foto de archivo

Además, plantea extender medidas de seguridad a sectores privados que administran servicios esenciales para la población, como salud, educación, energía y transporte. El objetivo es que una falla informática no paralice prestaciones fundamentales para los ciudadanos.

Entre sus principales herramientas incorpora la figura del “hacking ético”, mediante un programa que permitiría a especialistas detectar vulnerabilidades en los sistemas públicos y comunicarlas de manera responsable, con mecanismos de protección para quienes colaboren.

La iniciativa también contempla protocolos específicos para resguardar información sensible, como registros de identidad, bases de datos estatales e historias clínicas digitales. El eje central del proyecto no apunta a garantizar que los ataques nunca ocurran, sino a que el Estado pueda resistirlos y mantener operativos sus servicios ante una eventual intrusión.