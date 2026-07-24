El gobierno nacional envió a Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal

El gobierno nacional giró este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca ampliar la base de contribuyentes que se inscriban en el Sistema Simplificado de Ganancias, con el objetivo central de alentar el ingreso al sistema formal de dinero que actualmente se encuentra fuera del circuito financiero: los famosos "dólares del colchón".
El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, junto con la del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según anticipó la Agencia Noticias Argentinas, el debate en comisiones y en el recinto comenzará durante la primera semana de agosto.
La negociación clave en el Congreso
El objetivo de la bancada oficialista es lograr la sanción definitiva de la reforma antes de que finalice el mes de agosto. Sin embargo, para cumplir con los plazos, el oficialismo deberá encarar intensas negociaciones con los bloques aliados, dado que La Libertad Avanza cuenta con 95 bancadas sobre las 129 necesarias para garantizar el cuórum y aprobar el proyecto.
En este escenario, resultarán determinantes los acuerdos que la bancada oficialista pueda tejer con los bloques del PRO, el radicalismo, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas una vez que finalice el receso y se reanude formalmente la actividad parlamentaria en agosto.
Los objetivos de la Ley de Inocencia Fiscal
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El objetivo central es que las personas o empresas que tienen dólares no declarados (en cajas de seguridad, en la casa o fuera del sistema) los ingresen al circuito formal (bancos, inversiones o consumo) con menores trabas o riesgos.
Busca ampliar el "Sistema Simplificado de Ganancias" para que más contribuyentes se sumen a un esquema de liquidación de impuestos más sencillo o menos costoso, facilitando que más personas trabajen o facturen en la formalidad.
El régimen de "inocencia fiscal" apunta a dar tranquilidad a quien decide regularizar su situación o ingresar fondos al sistema, otorgando garantías legales para que en el futuro no enfrente sanciones penales tributarias o presunciones de culpabilidad por deudas o tenencias pasadas.
En pocas palabras
- Gobierno nacional: elevó a Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.
- Objetivo principal: que salgan los "dólares del colchón".
- Próximo paso: debate en comisiones y recinto a principios de agosto.