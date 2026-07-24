El gobierno nacional envió a Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, junto con la del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según anticipó la Agencia Noticias Argentinas, el debate en comisiones y en el recinto comenzará durante la primera semana de agosto.

Con la firma del Gabinete, el proyecto de Inocencia Fiscal iniciará su debate en agosto.

La negociación clave en el Congreso

El objetivo de la bancada oficialista es lograr la sanción definitiva de la reforma antes de que finalice el mes de agosto. Sin embargo, para cumplir con los plazos, el oficialismo deberá encarar intensas negociaciones con los bloques aliados, dado que La Libertad Avanza cuenta con 95 bancadas sobre las 129 necesarias para garantizar el cuórum y aprobar el proyecto.