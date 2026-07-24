Sergio Uñac llegó a Mendoza, tendió puentes en el peronismo y aceleró su proyecto presidencial

Sergio Uñac en modo presidencial

La selección de interlocutores no pasó inadvertida. Uñac buscó conversar con referentes de diferentes sectores del Partido Justicialista mendocino, atravesado por divisiones internas y por la discusión sobre las candidaturas provinciales del próximo año.

Su desembarco también incluyó una visita a la Federación Económica de Mendoza (FEM), donde conversó con empresarios de distintos sectores sobre la situación de las economías regionales, la actividad de las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo.

Uñac habló de recorrer "el interior del interior" para conocer de primera mano las necesidades e intereses en diversos puntos de la Argentina.

Uñac buscó puentes dentro del PJ mendocino

La reunión con Fernández Sagasti le permitió acercarse al sector kirchnerista del peronismo local. La senadora quedó enfrentada con la conducción formal del PJ después de que dirigentes de su espacio compitieran por fuera del partido en las últimas elecciones provinciales.

En el otro extremo de esa disputa aparecen los hermanos Emir y Omar Félix, dirigentes centrales del oficialismo partidario mendocino. Stevanato, por su parte, mantiene vínculos con Sergio Massa y es uno de los intendentes que aparecen en la carrera por la Gobernación en 2027.

Uñac procuró no quedar encasillado en ninguno de esos sectores. Su estrategia consistió en abrir canales con las distintas vertientes del justicialismo y mostrar capacidad de diálogo en una provincia donde el PJ no gobierna desde diciembre de 2015.

La agenda continuará en el sur provincial. En Malargüe, además de su encuentro con Jaque, tenía previsto visitar la Cámara de Comercio local y participar de una charla destinada a estudiantes terciarios y universitarios.

La visita a Mendoza como parte de una campaña nacional

El viaje no fue una actividad aislada. Uñac ya recorrió Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Catamarca con un esquema parecido: reuniones con dirigentes, encuentros con sectores productivos y actividades abiertas con vecinos y estudiantes.

El senador confirmó meses atrás su intención de disputar la Presidencia en 2027. También planteó que el candidato del peronismo debería definirse mediante una elección interna y sostuvo que ningún dirigente, incluido el gobernador bonaerense Axel Kicillof, puede adjudicarse de antemano la representación de todo el espacio.

Durante su paso por la FEM, Uñac cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y puso el foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas. El sanjuanino busca construir un perfil que combine equilibrio fiscal, defensa de la producción y mayor presencia estatal en las políticas sociales.

Mendoza representa una escala especialmente significativa para esa construcción. Además de su proximidad con San Juan, la provincia está gobernada por Alfredo Cornejo, uno de los principales aliados políticos de Milei, mientras el peronismo intenta recuperar competitividad después de más de una década fuera del poder provincial.

La gira de Uñac continuará durante los próximos meses por otras provincias. Su objetivo es llegar al año electoral con una red de vínculos nacionales y presentarse como una alternativa del interior frente a los dirigentes del peronismo que concentran su fuerza política en Buenos Aires.