Qué peaje quieren cobrar las empresas a quienes transiten por la Ruta 7: se conocieron las ofertas

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG

CPC S. A. (firma deL Grupo Índalo, de Cristóbal López)

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Constructora San José S.R.L.

S.A. - Constructora San José S.R.L. Laugero Construcciones S.A. - Green S.A- Corporación del Sur S.A.

Y cada una de ellas hizo su propia oferta del monto de peaje que cobraría, que por contrato debía estar por debajo de la tarifa tope que es de $3.966.

Laugero fue quien hizo la oferta más baja, porque calculó un peaje de $3.090, 25; mientras que la UTE de Jose Cartellone Construcciones Civiles, y Constructora San José S.R.L. propuso que se pague $3.544.

La tercera oferta subió el valor del peaje a $3.740 y fue la firma CPC, mientras que la restante, IEB, lo llevó a $3.921,99.

Ofertas económicas de las 4 empresas que pujan por la obra de la ruta 7. A cambio de la inversión pretenden cobrar peaje.

Ahora resta saber qué oferta será la que terminará ganando la licitación que otorgará el gobierno nacional. La que sea seleccionada tendrá la concesión de la ruta por 20 años y deberá reformar 329 kilómetros bajo la supervisión de Vialidad Nacional.

Cuatro peajes desde Desaguadero hasta el paso a Chile

A principios de este mes, cuando se conocieron las ofertas legales de esas cuatro empresas que compiten por la obra de la Ruta 7, el ex diputado nacional Julio Cobos, que siguió de cerca esa licitación explicó dónde se ubicarían los peajes y cómo se actualizarían sus valores.

"Lo que dice el pliego es que en total habrá 4 peajes, es decir que a los que están ahora en La Paz y en la puerta de túnel internacional, se sumarán dos más, uno estará en la Variante Palmira y otro más o menos en Uspallata", comenzó definiendo el ex diputado nacional Julio Cobos, que siguió de cerca los arreglos en esa ruta y accedió al pliego de esa licitación.

Detalló que en ese pliego quedó definido que durante el primer año de obra, lo que se denomina puesta en valor y bacheo, la empresa que gane la concesión podrá actualizar los valores de los peajes de La Paz y de la puerta del túnel internacional, y que luego de atravesar el primer año de trabajos, ya podrá instalar los dos peajes restantes.

De eso se desprende que cuando estén los 4 peajes actualizados, quien atraviese ese tramo de la ruta 7 en Mendoza podría pagar unos $12.360 tomando como referencia la oferta más baja de peaje que presentó Laugero.