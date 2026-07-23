Fin de los dólares históricos: Cornejo licitó a fondo y le quedan los últimos 35 millones para obras

Las obras en los accesos están financiadas con el Fondo del Resarcimiento.

Mientras los proyectos avanzan y se certifican los pagos, el Gobierno sigue moviendo dólares y pesos y los administra financieramente para generar intereses y protegerlos.

Grandes obras con dólares asegurados

Conforme al informe del segundo trimestre del 2026 recientemente publicado, el fideicomiso ya priorizó 57 obras en toda la provincia (41 ya adjudicadas y 40 en ejecución de fondos).

Entre las "megaobras" que se llevan la mayor parte de la torta presupuestaria destacan:

Transporte: el Tren de Cercanías del Este (U$S180,39 millones asignados) y las Etapas III y IV del Metrotranvía Mendoza (U$S100 millones).

(U$S180,39 millones asignados) y las Etapas III y IV del Mendoza (U$S100 millones). Rutas: la Ruta Nacional N°40 (U$S77 millones), la refuncionalización de la Ruta Nacional 7 en el tramo Arturo González - Nudo Vial (U$S65,11 millones) y tramo Arturo González - Lamadrid (U$S46,77 millones), además de la restauración de la Ruta Nacional 143 tramo Pareditas - San Rafael (U$S53,48 millones).

en el tramo Arturo González - Nudo Vial (U$S65,11 millones) y tramo Arturo González - Lamadrid (U$S46,77 millones), además de la restauración de la tramo Pareditas - San Rafael (U$S53,48 millones). Energía : la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 KV (U$S61,71 millones) y la E.T. Mendoza Norte (U$S50 millones).

: la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 KV (U$S61,71 millones) y la E.T. Mendoza Norte (U$S50 millones). Agua: el Sistema de Riego Presurizado Paraje Altamira (U$S55,38 millones) y la modernización y revestimiento del Canal Matriz Perrone (U$S24,40 millones).

Por qué solo quedan 35 millones de dólares "libres"

El fondo alcanzó los 1.082 millones de dólares: los 1.023 millones originales aportados por la Nación más los 59 millones de intereses que ya generaron las inversiones.

De ese total, el Gobierno ya destinó 1.047 millones de dólares para financiar esas 57 obras, lo que equivale al 97% de los aportes. De ahí el stock disponible de 35 millones.

Ahora bien, que ese sea el monto “libre” con el que cuenta Cornejo para su último tramo de gestión no significa que ese sea el dinero que aún queda en el fondo.

Es que los dólares están “asignados”, pero los pagos se van liquidando a medida que las empresas adjudicatarias van avanzando en los trabajos y presentando los certificados de obra.

La rueda de obras pasará a depender de la eficacia del modelo de "peajes y tarifas".

Así, en diferentes cuentas, el Gobierno guarda unos 907 millones de dólares y $114.000 millones. Ese capital, a su vez, sigue generando intereses.

Según el informe, está invertido de la siguiente manera:

En dólares (U$S907,98 millones en total):

Plazos fijos: U$S399,46 millones distribuidos entre Banco Nación (U$S277,87 millones), Banco Macro (U$S80,43 millones) y Banco Hipotecario (U$S41,17 millones).

Bonos del Tesoro de EE. UU. (Títulos elegibles): U$S287,72 millones, compuestos por US Treasury Bills (U$S183,45 millones), US Treasury Notes (U$S100,67 millones) y US Treasury TIPS (U$S3,60 millones).

Fondos Comunes de Inversión (Money Market): U$S220,79 millones.

En pesos ($113.974 millones en total):

Plazos fijos: $66.909,84 millones.

FCI Renta Fija en pesos: $47.063,70 millones.

El 97% del capital ya comprometido en obras marca el final inminente de una etapa. De acá en adelante, será tarea del Gobierno procurar la eficacia del modelo de reintegro.