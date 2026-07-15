El IPV recibió 15 proyectos para construir 355 casas con fondos del Resarcimiento

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio este martes un nuevo paso en el Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas con la apertura de sobres del concurso destinado a la construcción de nuevos barrios. La convocatoria tuvo una amplia respuesta del sector privado y superó las expectativas iniciales.
En total, se presentaron 15 proyectos habitacionales que contemplan la construcción de 355 casas, una cifra que excede el cupo previsto originalmente por el organismo, que era de 275 unidades.
Las iniciativas fueron impulsadas por las empresas Titulizar SA, Lauggero, Constructora San José, Cebeco, PROCOM y OHA, y estarán distribuidas en los departamentos de Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, San Martín y San Rafael.
Los proyectos que presentó el sector privado
Entre las propuestas figuran los barrios Castillo I, II y III, en Maipú, con 30 viviendas cada uno; Paseo Di Fiore, en Luján, con 25 unidades; y los desarrollos Estrella, Villanueva, AMPUNC A, AMPUNC B, Guaymallén I y Guaymallén II, que en conjunto suman 161 viviendas en Guaymallén.
También fueron presentados Recodo XI, en Maipú, con 11 viviendas; Las Acacias A y Las Acacias B, en San Martín, con 14 unidades cada uno; Río Diamante, en Las Heras, con 30 viviendas; y Sun Valley Club de Campo, en San Rafael, con 10 unidades.
Cómo funcionará el financiamiento
El programa busca incentivar la inversión privada en desarrollos habitacionales mediante un esquema de financiamiento compartido entre el Estado, las empresas constructoras y los futuros adjudicatarios.
Según las bases del concurso, cada proyecto debía contemplar entre 5 y 30 viviendas y un plazo máximo de ejecución de 14 meses.
Como parte del esquema de financiamiento, el IPV aportará hasta el 40% del valor de cada emprendimiento, con recursos provenientes del Fondo del Resarcimiento. El porcentaje restante será cubierto por la empresa desarrolladora y por quienes resulten adjudicatarios de las casas a través de los planes de financiación previstos.
Comienza la etapa de evaluación
Tras la apertura de sobres, el IPV iniciará el análisis técnico, económico, legal y urbanístico de cada una de las propuestas presentadas.
Esa evaluación definirá qué proyectos cumplen con todos los requisitos establecidos en el pliego y podrán avanzar a la etapa de adjudicación para comenzar su ejecución.
En pocas palabras
- El IPV abrió sobres: Se presentaron 15 proyectos para construir 355 viviendas, superando el cupo previsto de 275 unidades.
- Inversión y financiamiento: El programa incentiva la inversión privada con aportes del Estado (40%), empresas y adjudicatarios.
- Próxima etapa: El IPV iniciará la evaluación técnica, económica, legal y urbanística de las propuestas presentadas.