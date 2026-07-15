El IPV recibió 15 proyectos para construir 355 casas con fondos del Resarcimiento

La apertura de sobres del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Los proyectos que presentó el sector privado

Entre las propuestas figuran los barrios Castillo I, II y III, en Maipú, con 30 viviendas cada uno; Paseo Di Fiore, en Luján, con 25 unidades; y los desarrollos Estrella, Villanueva, AMPUNC A, AMPUNC B, Guaymallén I y Guaymallén II, que en conjunto suman 161 viviendas en Guaymallén.

También fueron presentados Recodo XI, en Maipú, con 11 viviendas; Las Acacias A y Las Acacias B, en San Martín, con 14 unidades cada uno; Río Diamante, en Las Heras, con 30 viviendas; y Sun Valley Club de Campo, en San Rafael, con 10 unidades.

Cómo funcionará el financiamiento

El programa busca incentivar la inversión privada en desarrollos habitacionales mediante un esquema de financiamiento compartido entre el Estado, las empresas constructoras y los futuros adjudicatarios.

Según las bases del concurso, cada proyecto debía contemplar entre 5 y 30 viviendas y un plazo máximo de ejecución de 14 meses.

Las propuestas que se presentaron son para Maipú, Luján, San Martín, Las Heras y San Rafael.

Como parte del esquema de financiamiento, el IPV aportará hasta el 40% del valor de cada emprendimiento, con recursos provenientes del Fondo del Resarcimiento. El porcentaje restante será cubierto por la empresa desarrolladora y por quienes resulten adjudicatarios de las casas a través de los planes de financiación previstos.

Comienza la etapa de evaluación

Tras la apertura de sobres, el IPV iniciará el análisis técnico, económico, legal y urbanístico de cada una de las propuestas presentadas.

Esa evaluación definirá qué proyectos cumplen con todos los requisitos establecidos en el pliego y podrán avanzar a la etapa de adjudicación para comenzar su ejecución.