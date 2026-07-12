Casa propia y bajas cuotas: el plan del IPV que permite cumplir el sueño de tener una vivienda

En qué consiste el plan del IPV para la casa propia: cómo son las viviendas

Construyo Mi Casa es, actualmente, el único programa del IPV que permite tener una casa nueva a través de la financiación del organismo estatal. A diferencia de otros planes de vivienda, en este, lo que hace el Instituto de Vivienda es otorgar un crédito para que la persona que lo haya solicitado pueda construir su casa. Es decir, no es el IPV el que se hace cargo de levantarla.

Para ello, el solicitante debe poseer un lote que tenga todos los servicios y que el fin de vivienda sea usarla como casa única. De hecho, no debe poseer otras propiedades. Además, del costo total del proyecto, el solicitante debe poseer el 15%, mientras que el restante 85% puede ser aportado por el IPV y devuelto hasta en 30 años.

En cuanto a las casas, estas deben tener un mínimo de 55 m2 de superficie ocupada y un máximo de 140 m2. En ese sentido, se pueden presentar proyectos propios de casa o usar los que ya posee el IPV, explicaron desde el organismo.

De cuánto es la cuota de los créditos del IPV

Las cuotas de estas casas que se logran construir gracias al aporte del IPV son una de las grandes ventajas que pueden obtener los propietarios, ya que son mucho más bajas que las que se devuelven en créditos bancarios.

Según lo dispuesto por el IPV, solamente se puede afectar hasta el 20% de los ingresos del titular, y este debe asegurar más de 2 salarios mínimos de ingresos. Según los cálculos hechos por el organismo de vivienda, las cuotas a devolver durante julio son las siguientes:

55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)

69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

Los interesados en obtener su casa propia mediante este programa del IPV deben realizar su inscripción en el sitio del Instituto Provincial de Vivienda.