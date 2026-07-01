Compró por internet una casa de 72 m², llegó desde China y en 60 minutos la instalaron: cuánto pagó la familia argentina

La necesidad de dejar la casa que alquilaban en apenas 6 meses llevó a una familia de Santa Fe a buscar una alternativa rápida para tener casa propia. Con un terreno disponible en el mismo barrio donde vivían (un factor clave), descartaron la construcción tradicional por los tiempos y los costos, y terminaron apostando por una solución poco habitual pero que se impone: comprar una casa prefabricada por internet e importarla desde China.
La casa, de 72 metros cuadrados, llegó al país dentro de un contenedor marítimo y fue desplegada sobre el lote en apenas una hora. Según contó Leticia, la propietaria, en TN Central, la decisión surgió después de comparar distintas opciones disponibles en el mercado argentino. Y la decisión respondió a la conveniencia de comprar afuera.
Antes de cerrar la compra, evaluaron casas modulares fabricadas en el país, pero los valores terminaron inclinando la balanza hacia el modelo importado.
Cuánto costó la casa prefabricada china y cómo fue el proceso
De acuerdo con el testimonio de Leticia, construir una casa de material demandaba una inversión cercana a US$1.400 por metro cuadrado, mientras que las alternativas modulares nacionales oscilaban entre US$1.000 y US$1.200 por m².
En cambio, la casa china tuvo un costo aproximado de US$700 por metro cuadrado, por lo que la inversión total rondó los US$50.000, incluyendo la fabricación, el transporte marítimo, la importación y la instalación.
Otro factor importante a tener en cuenta es que el proceso completo llevó alrededor de 4 meses. Durante ese período, la familia definió el diseño, gestionó la compra con la asistencia de un importador especializado y esperó la fabricación y el traslado hasta la Argentina.
Aunque el envío presentó algunos inconvenientes, como daños menores en una pared interior y la falta de una pieza que el fabricante deberá enviar posteriormente, la instalación pudo realizarse sin mayores complicaciones.
La casa modular cuenta con 3 dormitorios, un baño, cocina integrada, instalaciones eléctricas listas para conectar, sistema sanitario preinstalado y mobiliario básico de cocina. La estructura está construida en acero y revestida con paneles interiores de fibra de bambú.
Otra de sus particularidades es que puede volver a plegarse y trasladarse a otro terreno si sus propietarios lo necesitan en el futuro.