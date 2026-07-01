Compró por internet una casa de 72 m², llegó desde China y en 60 minutos la instalaron: cuánto pagó la familia argentina

Cuánto costó la casa prefabricada china y cómo fue el proceso

De acuerdo con el testimonio de Leticia, construir una casa de material demandaba una inversión cercana a US$1.400 por metro cuadrado, mientras que las alternativas modulares nacionales oscilaban entre US$1.000 y US$1.200 por m².

En cambio, la casa china tuvo un costo aproximado de US$700 por metro cuadrado, por lo que la inversión total rondó los US$50.000, incluyendo la fabricación, el transporte marítimo, la importación y la instalación.

Así montaron la casa, en tan solo minutos. Video: YouTube/LETILEITES

Otro factor importante a tener en cuenta es que el proceso completo llevó alrededor de 4 meses. Durante ese período, la familia definió el diseño, gestionó la compra con la asistencia de un importador especializado y esperó la fabricación y el traslado hasta la Argentina.

Aunque el envío presentó algunos inconvenientes, como daños menores en una pared interior y la falta de una pieza que el fabricante deberá enviar posteriormente, la instalación pudo realizarse sin mayores complicaciones.

La casa modular cuenta con 3 dormitorios, un baño, cocina integrada, instalaciones eléctricas listas para conectar, sistema sanitario preinstalado y mobiliario básico de cocina. La estructura está construida en acero y revestida con paneles interiores de fibra de bambú.

Otra de sus particularidades es que puede volver a plegarse y trasladarse a otro terreno si sus propietarios lo necesitan en el futuro.