Cómo fabricar una corneta o vuvuzela en casa con materiales de ferretería

La vuvuzela moderna que tenemos hoy en casa es de origen sudafricano. Hay dos figuras claves en su creación y perfeccionamiento que la crearon pensando en rituales y momentos deportivos.

En 1965, Freddie Maake creó una versión de la corneta de aluminio que simulaba el sonido de la bocina de una bicicleta. Maake, a quien le decían Saddam, era fanático del futbol y diseñó este artefacto moderno pensando en ello.

Este modelo de corneta también estaba inspirado en los cuernos que se usaban en la Iglesia Bautista de Nazareth desde 1910 para realizar ritos con sonidos.

Es un instrumento musical con mucha historia.

En 2010, la vuvuzela se hizo muy famosa en Argentina y el mundo porque se usaba mucho como símbolo sonoro y de festejo en el Mundial de ese mismo año.

La palabra vuvuzela proviene del idioma zulú, una lengua bantú y el idioma materno más hablado en Sudáfrica. En otras partes del mundo tiene otros nombres, aunque vuvuzela se usa mucho.

Cómo fabricar una corneta en casa: con pocos materiales y un truco

Para realizar este truco en casa vas a necesitar pocos materiales que se consiguen en una ferretería o que quizás tengas en casa porque te sobraron de alguna construcción. Necesitas un trozo pequeño de caño PVC, un globo, cinta y un caño más grande.

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