Cómo fabricar una corneta o vuvuzela en casa con materiales de ferretería

La famosa vuvuzela o corneta es un artefacto que se usa para festejar con ruido diferentes acontecimientos. Una corneta no tiene por qué costar mucho dinero; se puede fabricar en casa con un truco. Este DIY es muy entretenido porque permite realizar manualidades en familia y varias vuvuzelas para alentar a Argentina sin gastar mucha plata.
Recientemente, se han hecho muy virales videos en redes sociales donde ferreteros y ferreteras enseñan a fabricar una corneta usando materiales de ferretería o materiales que seguramente tienes en casa. No es cualquier corneta; la física y el diseño permiten que mantenga el sonido por más tiempo sin tener que estar soplando constantemente.
Un truco de casa: ¿quién creó la vuvuzela y por qué se llama así?
La corneta o vuvuzela moderna que usamos para festejar cuando Argentina gana algún partido o para celebrar cualquier evento importante, tiene una historia muy interesante.
La vuvuzela moderna que tenemos hoy en casa es de origen sudafricano. Hay dos figuras claves en su creación y perfeccionamiento que la crearon pensando en rituales y momentos deportivos.
En 1965, Freddie Maake creó una versión de la corneta de aluminio que simulaba el sonido de la bocina de una bicicleta. Maake, a quien le decían Saddam, era fanático del futbol y diseñó este artefacto moderno pensando en ello.
Este modelo de corneta también estaba inspirado en los cuernos que se usaban en la Iglesia Bautista de Nazareth desde 1910 para realizar ritos con sonidos.
En 2010, la vuvuzela se hizo muy famosa en Argentina y el mundo porque se usaba mucho como símbolo sonoro y de festejo en el Mundial de ese mismo año.
La palabra vuvuzela proviene del idioma zulú, una lengua bantú y el idioma materno más hablado en Sudáfrica. En otras partes del mundo tiene otros nombres, aunque vuvuzela se usa mucho.
Cómo fabricar una corneta en casa: con pocos materiales y un truco
Para realizar este truco en casa vas a necesitar pocos materiales que se consiguen en una ferretería o que quizás tengas en casa porque te sobraron de alguna construcción. Necesitas un trozo pequeño de caño PVC, un globo, cinta y un caño más grande.
- Introduce el globo en el pedazo de caño pequeño, como se muestra en el video del truco, y ajusta con cinta.
- Coloca el otro extremo del caño largo en la punta del globo. Lo mejor es limar un poco la punta del caño para que no rompa el globo. Asegura con cinta.
- Dobla el trozo pequeño de caño estirando el globo y ajusta con cinta nuevamente.