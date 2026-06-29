Colocar una esponja en el cajón de los cubiertos: por qué recomiendan hacerlo

Para combatir esta situación sin recurrir a costosos productos químicos, expertos en limpieza recomiendan colocar una simple esponja de cocina completamente limpia y seca en una de las esquinas del cajón de los cubiertos.

La lógica detrás de esta recomendación es puramente física. Al tratarse de un material altamente poroso, actúa como un absorbedor pasivo de la condensación del aire.

Adiós a la humedad: con este truco casero, puedes mantener tus cubiertos en óptimas condiciones.

En lugar de que las partículas de agua suspendidas se asienten sobre las superficies metálicas de tus cuchillos o cucharas, la estructura porosa las retiene, manteniendo el microclima del cajón mucho más seco y protegido.

Paso a paso: cómo aplicar el truco correctamente en casa

Estado impecable: la herramienta elegida debe estar 100% nueva, limpia y completamente seca. Nunca utilices una que ya haya sido usada para lavar los platos.

Ubicación estratégica: colócala en un rincón o compartimento del fondo donde no estorbe el movimiento diario de los utensilios.

Mantenimiento regular: revísala cada dos semanas. Si notas que ha retenido algo de agua, simplemente déjala secar al sol unas horas antes de volver a colocarla, o reemplázala si es necesario.

Como puedes ver, muchas veces, el hecho de cuidar tu casa no requiere de grandes inversiones; a veces, la solución a un problema persistente está en reutilizar de forma inteligente los elementos más cotidianos.