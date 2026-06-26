El paso a paso para limpiar tus monedas viejas y dejarlas como nuevas

El coleccionismo de monedas y billetes hace tiempo se ha vuelto muy popular. Las redes sociales y la necesidad de muchas personas de hacer dinero, ha hecho que esta actividad se convierta en algo lleno de oportunidades, tanto para coleccionistas como para aquellos que buscan vender sus piezas.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que para un objeto, como una moneda, tenga más valor, es muy importante el estado de conservación que posea, por lo que si tienes monedas viejas o extrañas guardadas, es muy posible que con el paso de los años se hayan ido ensuciando, así que te mostraremos cómo limpiarlas para sacarles el mayor precio posible.
El paso a paso para limpiar las monedas y dejarlas como nuevas
Es muy importante saber limpiar una moneda de la manera correcta para que esta parezca recién salida al mercado y que pueda venderse dentro del coleccionismo a un valor en el que resalten el año de acuñación, las rarezas que pueda poseer, su diseño y su estado de conservación.
Por esto mismo es muy importante que las monedas estén limpias y bien cuidadas, para ello los expertos sugieren usar jabón con PH neutro junto con elementos tales como agua destilada y una toalla suave, ya que es vital evitar el uso de algodón a la hora de limpiarlas.
El paso a paso para dejar las monedas viejas como nuevas es el siguiente:
- Coloca la moneda bajo el chorro de agua templada para quitar cualquier tipo de suciedad superficial.
- Aplicar con los dedos y con mucha suavidad una pequeña cantidad del jabón neutro en ambas caras de la moneda.
- Dejarla en remojo durante media hora para que se despegue toda la suciedad.
- Aclarar la moneda con el agua destilada templada y secarla con la toalla.
Dónde llevar las monedas antiguas que quieras vender
Para saber el valor y dónde vender tus monedas viejas, lo ideal es ir a casas de numismática o de subastas para asesorarse sobre su valor. También se puede recurrir a grupos de coleccionistas en redes sociales.
Otra alternativa para revisar el precio que pueden tener tus monedas viejas es revisar plataformas electrónicas de compraventa, aunque en este caso los precios son engañosos, ya que muchos son colocados por particulares no asesorados.