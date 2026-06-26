El paso a paso para limpiar tus monedas viejas y dejarlas como nuevas

Por esto mismo es muy importante que las monedas estén limpias y bien cuidadas, para ello los expertos sugieren usar jabón con PH neutro junto con elementos tales como agua destilada y una toalla suave, ya que es vital evitar el uso de algodón a la hora de limpiarlas.

El paso a paso para dejar las monedas viejas como nuevas es el siguiente:

Coloca la moneda bajo el chorro de agua templada para quitar cualquier tipo de suciedad superficial.

Aplicar con los dedos y con mucha suavidad una pequeña cantidad del jabón neutro en ambas caras de la moneda.

Dejarla en remojo durante media hora para que se despegue toda la suciedad.

Aclarar la moneda con el agua destilada templada y secarla con la toalla.

Dónde llevar las monedas antiguas que quieras vender

Para saber el valor y dónde vender tus monedas viejas, lo ideal es ir a casas de numismática o de subastas para asesorarse sobre su valor. También se puede recurrir a grupos de coleccionistas en redes sociales.

Otra alternativa para revisar el precio que pueden tener tus monedas viejas es revisar plataformas electrónicas de compraventa, aunque en este caso los precios son engañosos, ya que muchos son colocados por particulares no asesorados.