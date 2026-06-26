Dónde llevar tus billetes y monedas viejos para saber su valor y dónde venderlos

A ese requisito hay que sumarle su estado físico. Mientras mejor conservado se encuentre, más va a ser el valor que tenga esa moneda o billete.

Además, también se suele contar otro requisito que no siempre va de la mano con la antigüedad, pero sí con la rareza y son las características de la impresión. Un error en el diseño, en la acuñación o en la impresión puede hacer de un billete o una moneda algo muy valioso. Lo mismo si presentan símbolos o números correlativos en la numeración de serie.

Qué hacer con los billetes o monedas raros

En caso de que tengas en algún cajón algún billete o moneda que tenga algo que llame la atención o que sea extraño, lo más recomendable es asesorarse yendo a alguna casa de numismática o con grupos de coleccionistas. Estos últimos pueden ser ubicados en las redes sociales.

Otro punto de referencia para saber el valor que puede tener una moneda o un billete para los coleccionistas son las casas de subastas, como así también las plataformas de compraventa, aunque en estas últimas es más engañoso cuando se consultan precios puestos por particulares con poco o nulo conocimiento de numismática.