Ruta 7 transitable solo hasta Puente del Inca y con portación obligatoria de cadenas

Osvaldo Valle información de coordinación Argentina de fronteras.

Estado de transitabilidad e interrupción en la calzada

De acuerdo con el reporte actualizado a las 10, el tramo que comprende desde Uspallata hasta Puente del Inca se encuentra transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Sin embargo, el trayecto desde Puente del Inca hasta la boca del túnel Internacional Cristo Redentor permanece completamente inhabilitado para la circulación general.

Vialidad Nacional y la Coordinación de Fronteras informaron sobre el estado de transitabilidad en la Ruta 7.

En la zona se registra la presencia de equipos y personal de Vialidad Nacional realizando tareas operativas. Se solicita a los conductores extremar los cuidados al transitar debido a las voladuras de nieve sobre la calzada y a la alta probabilidad de formación de hielo en sectores de sombra.