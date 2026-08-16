Ruta 7 transitable solo hasta Puente del Inca y con portación obligatoria de cadenas

Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte, a través de la información suministrada por Osvaldo Valle desde la Coordinación Argentina de Fronteras, emitieron un comunicado oficial detallando las condiciones de transitabilidad en la Ruta Nacional N° 7 para este domingo 16 de agosto. Las autoridades destacaron que las decisiones de habilitación final, tanto para el tránsito interno como para el Paso Internacional Cristo Redentor, continúan bajo el dictamen de la Coordinación General de Gendarmería Nacional.
Estado de transitabilidad e interrupción en la calzada
De acuerdo con el reporte actualizado a las 10, el tramo que comprende desde Uspallata hasta Puente del Inca se encuentra transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Sin embargo, el trayecto desde Puente del Inca hasta la boca del túnel Internacional Cristo Redentor permanece completamente inhabilitado para la circulación general.
En la zona se registra la presencia de equipos y personal de Vialidad Nacional realizando tareas operativas. Se solicita a los conductores extremar los cuidados al transitar debido a las voladuras de nieve sobre la calzada y a la alta probabilidad de formación de hielo en sectores de sombra.
Condiciones meteorológicas y recomendaciones de seguridad
En el sector de alta montaña que abarca las localidades de Las Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata prima un panorama de cielo cubierto, visibilidad normal y vientos moderados.
Desde los organismos oficiales recordaron que la portación de cadenas es estrictamente obligatoria para circular por todo el Corredor Andino durante la temporada invernal. Asimismo, se recomienda reducir de manera drástica la velocidad ante ráfagas de viento y evitar la detención en zonas propensas a derrumbes o flujos aluvionales.
En pocas palabras
- Ruta 7: Vialidad Nacional informa tramos cerrados y condiciones de transitabilidad.
- Precaución obligatoria: portación de cadenas es requisito indispensable en la alta montaña.
- Sectores afectados: Puente del Inca a boca del túnel se encuentra inhabilitado para circulación.