El Paso Cristo Redentor cumplió 25 días cerrado y sólo se puede circular hasta Puente del Inca

Este sábado sólo se puede circular hasta Puente del Inca por las condiciones meteorológicas en la alta montaña. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

El panorama meteorológico en la franja fronteriza registra cielo despejado en la mayoría de los puntos de control, pero con severas complicaciones operativas. En la localidad de Las Cuevas, la presencia de viento blanco genera visibilidad nula y ráfagas de fuerte intensidad. En tanto, en Punta de Vacas, Puente del Inca y Uspallata la visibilidad se mantiene normal con vientos moderados.

La preocupación de los dueños de camiones

La inoperatividad del cruce fronterizo ha generado un fuerte impacto en la logística regional. Desde la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) advirtieron que unos 4.000 camiones se volcarán masivamente a la ruta en el momento en que se disponga la reapertura.

Actualmente, más de 1.500 transporte de cargas aguardan en las estaciones de servicio habilitadas, la mayoría en Uspallata y San Martín, a los que se suman cientos de unidades que debieron replegarse a sus bases operativas.

La entidad gremial cuestionó la lentitud en los trabajos de remoción de hielo -concentrados en sectores complejos como la Curva de la Soberanía- y reclamó precisiones a Vialidad Nacional sobre el estado de la maquinaria pesada y la operatividad de los campamentos de alta montaña.

Desde el sector remarcaron que el impacto económico por la parálisis representa una pérdida diaria de 450 dólares por cada camión detenido y de 600 dólares para las unidades que trasladan cargas refrigeradas.

Vista de los camiones varados en Uspallata, a la espera de la reapertura del paso internacional. Foto: Archivo

Vialidad despejó la ruta del lado chileno hasta la boca del túnel internacional

En medio de los reclamos, las autoridades de Vialidad de Chile confirmaron que lograron despejar este viernes la calzada en su territorio hasta la boca del túnel internacional y ofrecieron formalmente colaborar con maquinaria pesada para acelerar las tareas de limpieza en nuestro país.

El ofrecimiento se ampara en los convenios de asistencia bilateral vigentes y fue evaluado favorablemente durante encuentros mantenidos en Buenos Aires.

Por el momento, la Gendarmería Nacional (Escuadrón 27 Uspallata) y las coordinaciones de ambos países recuerdan que la portación de cadenas es obligatoria para la circulación en alta montaña y que la habilitación del Paso Cristo Redentor dependerá del restablecimiento total de las condiciones de seguridad en la calzada teniendo en cuenta el peligro de avalanchas del lado argentino.