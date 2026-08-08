Falleció Jorge Messi, el padre de Lionel

Celia Cuccittini y Jorge Messi, los padres de Lionel.

Jorge Messi, un pilar en la carrera y la familia de Lionel

Esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel, Jorge Messi ha sido el pilar fundamental en la estelar trayectoria del capitán argentino. Como líder familiar, asumió el rol de guía y se hizo cargo de todos los compromisos fuera del terreno de juego. Fue él quien luchó por conseguir el tratamiento médico de Leo en sus inicios en Newell’s y quien lo acompañó a Barcelona al emprender la aventura europea, mientras Celia sostenía el hogar en Rosario.

A lo largo de los años, su presencia alrededor del crack fue omnipresente pero estrictamente silenciosa. Custodiando la carrera de su hijo con un bajo perfil, su voz casi no se escuchó en los medios: apenas otorgó un puñado de entrevistas a medios como El Gráfico, Kicker o Informe Robinson, además de colaborar en libros biográficos. Su refugio siempre fue alejarse de los focos mediáticos y una cuenta de Instagram donde compartía esporádicamente los logros de Lionel y los momentos junto a sus hijos, nietos y sobrinos.

El sostén familiar y la emoción de Lionel

Habituado a acompañar a la delegación familiar en cada cita mundialista, su ausencia no pasó desapercibida para el público durante la Copa del Mundo de Estados unidos, México y Canadá. La única presencia en los estadios fue la de Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, lo que encendió las primeras alarmas.

Lionel y Jorge tras la final de Qatar 2022.

La situación tuvo su punto de mayor emotividad tras el debut de la Selección argentina. Luego de marcar un triplete y romper en llanto, el rosarino explicó el motivo de su reacción en la zona mixta: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación que está al lado mío”.

Posteriormente, en diálogo con Juan Pablo Sorín, el capitán profundizó sobre el sostén que significa su entorno en este presente: “Es por la familia más que nada. Siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil y se juntaron muchas cosas, pero este grupo espectacular me sostiene y me hace feliz”. Días después, mediante un comunicado oficial, la familia Messi aclaró que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".