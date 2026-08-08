Este sábado se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante de Lionel. Su delicado estado de salud, mantenido bajo absoluta reserva familiar, fue el motivo detrás del emotivo llanto del capitán argentino tras convertir su gol ante Argelia en el debut del Mundial 2026.
Así fue la última aparición de Jorge Messi junto a Lionel: el regalo del 10 y un abrazo eterno
La última vez que se vio a Lionel Messi junto a su padre fue en un partido del Inter Miami; a continuación los detalles de un encuentro distinto
Antes de afrontar su tratamiento médico con un perfil hermético junto a su esposa Celia Cuccittini, su última aparición pública fue en los palcos del Chase Stadium. Allí acompañó a su hijo durante un partido decisivo de playoffs de la MLS disputado por el Inter Miami.
Un gesto emotivo en el Chase Stadium
La última imagen pública de Jorge Messi ocurrió en noviembre de 2025, durante el cruce de playoffs ante Nashville. Esa noche, Lionel fue la gran figura al marcar un doblete y liderar al equipo de Florida para avanzar de ronda por primera vez en su historia.
Desde uno de los palcos y lejos de los flashes, sus padres siguieron el encuentro manteniendo el perfil bajo que los caracteriza. Sin embargo, el final del partido dejó una escena que conmovió a los fanáticos: mientras miles de hinchas le pedían la camiseta, el capitán rosarino caminó hacia el sector de sus padres y se la lanzó directamente a su mamá.
Celia atrapó la prenda con una enorme sonrisa de oreja a oreja y celebró el gesto con visible emoción, mientras Jorge observaba la escena a pocos metros. Las imágenes recorrieron el mundo y mostraron una vez más el fuerte vínculo familiar que rodea al astro argentino.
Esa fue una de las últimas veces que se lo vio públicamente. Desde entonces, Jorge Messi volvió a resguardarse en la intimidad, mientras en los últimos meses crecieron las versiones sobre el delicado problema de salud, el cual la familia decidió atravesar en estricta reserva.
El comunicado de la familia Messi en pleno Mundial
En su momento, en pleno Mundial 2026, la familia Messi emitió un comunicado oficial como producto de la fake news que se había viralizado.
"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud", comenzó el escrito. "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".
"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", sumaron.
"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos las muestras de cariño y preocupación y solicitamos que se preserve la privacidad [...] Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y canales correspondientes", cerraron.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Jorge Messi: El padre y representante de Lionel Messi murió tras un delicado estado de salud.
- Última aparición pública: Se vio a Jorge Messi junto a Lionel en un partido del Inter Miami en noviembre de 2025.
- Vínculo familiar: El artículo destaca el fuerte lazo entre Lionel y su familia, evidenciado en un gesto tras un partido.