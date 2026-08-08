Así fue la última aparición de Jorge Messi junto a Lionel: el regalo del 10 y un abrazo eterno

Desde uno de los palcos y lejos de los flashes, sus padres siguieron el encuentro manteniendo el perfil bajo que los caracteriza. Sin embargo, el final del partido dejó una escena que conmovió a los fanáticos: mientras miles de hinchas le pedían la camiseta, el capitán rosarino caminó hacia el sector de sus padres y se la lanzó directamente a su mamá.

Celia atrapó la prenda con una enorme sonrisa de oreja a oreja y celebró el gesto con visible emoción, mientras Jorge observaba la escena a pocos metros. Las imágenes recorrieron el mundo y mostraron una vez más el fuerte vínculo familiar que rodea al astro argentino.

Esa fue una de las últimas veces que se lo vio públicamente. Desde entonces, Jorge Messi volvió a resguardarse en la intimidad, mientras en los últimos meses crecieron las versiones sobre el delicado problema de salud, el cual la familia decidió atravesar en estricta reserva.

El comunicado de la familia Messi en pleno Mundial

En su momento, en pleno Mundial 2026, la familia Messi emitió un comunicado oficial como producto de la fake news que se había viralizado.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud", comenzó el escrito. "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", sumaron.

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos las muestras de cariño y preocupación y solicitamos que se preserve la privacidad [...] Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y canales correspondientes", cerraron.